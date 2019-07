‘Dios me dio otra oportunidad'

martes 2 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Esteban Goddard se recupera tras el accidente en el que perdió una pierna

La vida de Esteban Goddard cambió para siempre el pasado 31 de mayo, ese día a la 11:15 de la mañana un accidente en el cruce de Horconcitos, en la vía que va hacia la ciudad de David, provincia de Chiriquí, por poco le cuesta la vida, perdió una pierna y hoy quiere ser ejemplo para la juventud.

Goddard aún no puede creer como se dio todo, resulta que mientras participaba en la Vuelta Internacional a la Juventud, un rayo de su bicicleta se partió y al intentar cambiarse de paño en la vía Panamericana, una mula le pasó por sus piernas; perdió la derecha y la izquierda lograron salvársela.

Ya ha pasado un mes y Goddard le contó a El Siglo lo que pasó ese día y lo hace con una precisión increíble.

‘Todo pasó muy rápido; recuerdo cuando fui a levantar la cabeza la multa ya había pasado por mis piernas, de allí gracias a Dios la ambulancia estaba cerca y llegó para darme los primeros auxilios, trataron de parar el sangrado, fue un camino muy largo para mí, eterno, con el dolor y todo nunca me dormí, siempre fui consciente en la ambulancia. Llegando al hospital me quiso dar un paro respiratorio, porque ya no podía respirar y milagrosamente en un momento volví a tomar oxígeno y me sentí mejor, lo único que le dije a chofer fue ‘dele más rápido que yo llego', recordó.

Los días siguientes fueron complicados para Esteban, pero la palabra rendirse no existe para él.

‘Después del accidente, los primeros días fueron bastante duros, no tanto por la impresión de que me faltara una pierna, sino por el dolor, por los medicamentos, estar en el hospital. Ya pasando el tiempo he ido mejorando, tuve una recuperación muy rápido en el hospital', explicó el ciclista de apenas 19 años.

‘El proceso gracias a Dios va bien, se que es muy duro, muy largo, pero también se que no es imposible, que se puede salir adelante y a veces se pone más difícil, porque hay dolores, pero allí vamos día a día sobrellevando todo', agregó.

Este valiente joven ahora ve la vida con otra perspectiva, son esos golpes que nos abren los ojos y nos enseñan a valorar hasta el rayito de sol que entra por la ventana.

‘Dios me ha dado la fuerza de seguir, para todo hay una solución, menos para la muerte, lo importante es que hoy día estoy con vida. Dios me dio otra oportunidad', es su mentalidad, al tiempo que está llenos de planes.

‘Mis planes futuros son finalizar mis estudios, ser un profesional, tener mi trabajo, como una persona que quiere un futuro mejor. Y seguir con lo que me gusta que es el ciclismo, incluso participar en unos Juegos Paralímpicos y representar a Panamá', contó.

En ese proceso su familia ha sido su columna principal.

‘Mi familia y toda la gente que me ha escrito y me ha venido a visitar', dijo.

Goddard quiere seguir viviendo con propósito.

‘Creo que todos estamos aquí por algo y bueno si Dios me tiene aquí y me dio otra oportunidad es por algo', concluyó.

