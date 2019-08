Van Dijk arrebata el trono a Cristiano y a Messi, que se echan de menos

jueves 29 de agosto de 2019 - 2:13 p.m.

Elegido jugador de la final en la que el Liverpool recuperó el mando europeo al derrotar al Tottenham en Madrid

El central holandés del Liverpool Virgil van Dijk arrebató al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Leo Messi el trono de mejor jugador de la UEFA en la gala anual de Mónaco, donde el azulgrana se llevó la distinción de mejor delantero y el luso se marchó de vacío.



Sentado junto a ambos en primera fila y después de haber subido a recoger el premio como mejor defensa de la última 'Champions', Van Dijk esperó pacientemente a que su nombre sonara de nuevo para evitar que Cristiano se llevara por cuarta vez el galardón y que el capitán del Barça hiciera triplete.



Elegido jugador de la final en la que el Liverpool recuperó el mando europeo al derrotar al Tottenham en Madrid y con un papel fundamental en la gran temporada de su equipo en la Liga de Campeones -12 partidos, 2 goles y 2 asistencias- y finalista de la Liga de Naciones, Van Dijk relevó al croata Luka Modric en el palmarés y se postuló para repetir en Estambul la victoria que ya saboreó en la Supercopa.



Antes, Leo Messi y Cristiano Ronaldo se piropearon mutuamente. Fue a preguntas de los conductores de la gala, en la que el primero no dio pistas sobre el estado de su lesión y dijo que el objetivo siempre es hacer las cosas bien y si se puede, marcar.



El portugués admitió que llevan quince años de rivalidad, algo único, y bromeó sobre la relación de ambos. "Tenemos buena relación, no vamos a cenar... aunque igual hoy sí". Cristiano se fue de vacío, sin traje y con camisa blanca.



Messi sí pudo recoger un premio, en este caso el de mejor delantero, y el Barcelona celebró también que uno de sus fichajes, el holandés Frenkie de Jong, se llevara el de mejor centrocampista por su temporada en el Ajax, el semifinalista más inesperado.



El Liverpool como vigente campeón se llevó otras dos distinciones. El de mejor portero de la "Champions" para el brasileño, Alisson Becker, decisivo en su camino al título, que mantuvo la portería a cero en seis de los 13 partidos que jugó. Alisson también fue "Guante de Oro" en la "Premier".



La entrega de premios a los mejores del año, que en categoría femenina fue para la inglesa Lucy Bronze, jugadora del Lyon francés ausente este jueves en Mónaco, se intercaló en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2019-2020 y dedicó un reconocimiento especial al francés Eric Cantona, emblemático jugador del Manchester United en la década de los novena.



Ataviado de rojo, con gorra gris y una poblada barba canosa, Cantona recogió en medio de una enorme ovación y con emoción el premio presidente de la UEFA después de que el actual mandatario, el esloveno Alexander Ceferin, destacara tanto su faceta deportiva como humana para concluir que "ha hecho mucho bien".



"Me encanta el fútbol", respondió emocionado Cantona, impulsor de la iniciativa "Common Goal" que encabeza el jugador español Juan Mata, para que los futbolistas destinen el uno por ciento de sus ingresos a causas benéficas.



Los premios fueron concedidos por un jurado que forman los 80 entrenadores de los clubes de la "Champions" y la Liga Europa, más 55 periodistas de las federaciones de la UEFA, cuyo presidente entregó también el Premio "EqualGame", por un gesto más allá del terreno de juego.



De forma compartida, el Borussia Dortmund y el aficionado del Burnley inglés Scott Cunliffe recibieron el mismo. El club alemán por su trabajo contra el racismo y en pro de los derechos humanos de los refugiados y el seguidor inglés, por desplazarse corriendo a todos los partidos fuera de casa de su equipo para recaudar fondos para organizaciones benéficas de clubes de la Premier.