Diez sucesos deportivos que marcaron ritmo del deporte en tierras panameñas

Pero no todo fue fiestas y medallas en Panamá, porque el año, que finaliza el lunes próximo, deja heridas abiertas en los temas de corrupción deportiva en el país y la crisis en el boxeo.



A continuación, los 10 sucesos deportivos a resaltar en Panamá:



1. Panamá mundialista.



Fue emocionante ver a la roja centroamericana en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 hizo que Panamá, una nación de cerca de 4 millones de habitantes, viviera una historia de ensueño tras la histórica clasificación obtenida el 10 de octubre de 2017.



El día mundialista llegó: el 18 de junio de 2018 los panameños se medían a Bélgica con el resultado adverso 3-0, que no fue de importancia porque las sensaciones del pueblo panameño que fue a Rusia eran de alegría.



La efervescencia nunca bajó. Contra los ingleses, el 24 de ese mismo mes, la apabullante derrota de 6-1 dejó empero una emoción: el veterano defensa panameño Felipe Baloy anotaba el primer gol de Panamá en un Mundial.



El cierre mundialista de los panameños tuvo un matiz dramático, cuando mantuvieron un partido 1-0 ante Túnez pero al final los africanos sacaron la victoria 2-1. Panamáterminó último en el torneo.



2. El fútbol local, CAI y Tauro reinaron



El Club Atlético Independiente (CAI), un equipo recién ascendido a la división de honor panameña, se llevó los honores en el Clausura 2018, al derrotar 1-0 al Tauro F.C. en el primer semestre del balompié panameño. El Tauro, en el Apertura 2018, se sacó el clavo al coronarse en la final al derrotar, 1-2 al Costa del Este, equipo que jugaba su primer semestre en la primera división panameña.



3. Cochabamba, Barranquilla y Buenos Aires dorados



En los Juegos Sudamericanos, en Cochabamba, Bolivia, Alonso Edward y Atheyna Bylon se colgaron el oro, en los 100 metros planos y el boxeo femenino, respectivamente.



Panamá tuvo en Barranquilla (Colombia) un año dorado, con los oros del nadador Edgar Crespo y las judocas Kristine Jiménez y Myriam Roper.



La jinete Marrisa Thompson, en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, se anexó la primera medalla panameña en esta justa.



4.El renacer del baloncesto.



A pesar que el baloncesto panameño quedó fuera del camino hacia el Mundial, este deporte que se pensaba muerto este año compitió en las eliminatorias hacia el Mundial, mostrando al mundo que Panamá regresa a la palestra del baloncesto. De la mano del español Manuel Hussein los panameños navegaron hasta la última ventana con posibilidades de meterse, a lo que pudo ser su quinto mundial.



5. Universitario es el nuevo dueño del baloncesto panameño.



La Liga Profesional de Baloncesto de Panamá (LPB) cumplió su cuarta temporada, siendo este año el club Universitarios el nuevo campeón nacional. Los universitarios, quienes representarán a Panamá en la Liga de las Américas en febrero próximo, cortaron una seguidilla de tres campeonatos de los Correcaminos de Colón.



6. Boxeo panameño está mal.



El deporte de las narices chatas y orejas de coliflor cerró este 2018 sin pena ni gloria, sin campeones del mundo, dejando por sentado que hay una crisis en la disciplina que más alegrías le ha dado al país.



Su máxima figura, Roberto "Manos de Piedra" Durán dejó claro que la falta de incentivos a los boxeadores y promotores pone en jaque este deporte en el país.



"La disminución de la labor de promotores locales como Rogelio Espiño ha contribuido a que la actividad en el país se haya venido un poco abajo", precisó la leyenda del boxeo Mundial.

7.Los menores sacan la cara por el béisbol.



Las categorías menos sacaron la cara por el béisbol este año. Precisamente las Pequeñas Ligas de Vacamonte ganaron el torneo latinoamericano y lograron su cupo a la Serie Mundial de Williamsport, en los Estados Unidos.



8. Dos finales y cero campeonato



La selección nacional sub 15, que terminó en el segundo puesto al caer frente a Estados Unidos en el Mundial de Béisbol que organizó la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WSBC, por sus siglas en inglés) en suelo panameño.



En la final del torneo sub 18, realizado también en Panamá, los dueños de casa perdieron nuevamente ante los estadounidenses.

9. Solo cinco ligas mayores acumuló Panamá este 2018.



Solo con cinco jugadores militando en los clubes de las Grandes Ligas terminó Panamá este 2018.



Al inició de la campaña solo Johan Camargo con los Bravos de Atlanta comenzó la temporada, en el camino se le fueron uniendo los lanzadores Jaime Barría, con los Angelinos de Los Ángeles, Ariel Jurado con los Vigilantes de Texas. Los últimos en llegar este año a la gran carpa fueron Javier Guerra, con los Padres de San Diego, y Edmundo Sosa, con los Cardenales de San Luis. Sosa fue el panameño número 62 en llegar a las Mayores.



10. Cierre de año lleno de corrupción.



El 2018 cerró con los escándalos por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) impactando el rendimiento de los atletas del país.



La polémica estalló a raíz de publicaciones de la prensa local según las cuales varios millones de dólares asignados entre 2014 y 2017 a federaciones de varias disciplinas fueron manejados de manera irregular por sus directivos, que son al mismo tiempo diputados o funcionarios del Parlamento.



Estos actos de corrupción llevaron a que atletas del país salieran a las calles a exigir una depuración en las distintas federaciones envueltas en el problema.



El exdelantero de la selección de Panamá Blas Pérez dejó claro que "cuando un atleta sale a la calle es porque está cansado de lo que está pasando".



"Esto tiene que cambiar. No veo porqué tienen que pasar estas irregularidades en el manejo de los fondos para los atletas", comentó.