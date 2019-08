Diecinueve protagonistas de Lima 2019

domingo 11 de agosto de 2019 - 7:25 p.m.

Tras repartir más de 1.300 medallas, los Panamericanos de Lima han elevado a la categoría de protagonistas a centenares de deportistas.



Estos son 19 de ellos:



Delfina Pignatiello (ARG)



La argentina de 19 años, que en edades más tempranas fue medallista mundial júnior, se hace mayor con la intención de dar éxitos sin precedentes a la natación de su país. Se marcha de Lima con tres medallas de oro en los 400, los 800 y los 1.500 metros.



Solo la ausencia de rivales estadounidenses de primera fila obligaba a ser prudentes sobre sus opciones olímpicas en Tokio.



Nathan Adrian (USA)



En su primera gran competición tras superar un cáncer de testículos, Adrian gano dos oros en su especialidad de siempre, los relevos (4x100 combinado masculino y mixto libre), y cuatro platas, también en los relevos 4x100 y 4x200 libre y las otras en 50 y 100 metros del mismo estilo.



Paola Espinosa (MEX)



La saltadora mexicana terminó sus últimos Juegos Panamericanos con dos medallas de bronce, en trampolín de 1 metro y sincronizado 3 metros, que se unen a las 13 que ya tenía. Tras dejar la plataforma, pretende cerrar su carrera a los grande con una última medalla olímpica en Tokio.



Diego Simonet (ARG)



En proceso de recuperación de una lesión que le impidió participar en el Mundial de balonmano, el central argentino llegó a Lima como una incógnita. Tuvo un arranque tibio, al igual que su equipo, pero en el momento de la verdad su aparición fue decisiva.



Una dura final contra Chile, el equipo revelación, sirvió para despertar al "Chino", que marcó once goles.



Luis Scola (ARG)



El pívot de 39 años puso todo su bagaje internacional al servicio de la selección en un torneo en el que jugó todos los partidos excepto uno, acabó como segundo máximo anotador (67 puntos) y fue decisivo en la semifinal ante Estados Unidos y la final ante Puerto Rico. Estará en el Mundial.



Regina Jaquess (USA)



La mejor esquiadora acuática de la historia ganó en Lima tres medallas de oro en eslalon, saltos y general.



Desde los Panamericanos de Santo Domingo 2003 ha sumado 10 oros, tres platas y un bronce.



Mijaín López (CUB)



'El niño' Mijaín volvió a hacerlo. En el mayor de los pesos de la lucha grecorromana, el cinco veces campeón olímpico ganó su quinto oro en Panamericanos a dos semanas de cumplir 37 años. En la final pasó como una apisonadora, 9-0, sobre el venezolano Moisés Pérez.



Yulimar Rojas (VEN)



La campeona mundial de triple salto aprovechó la ausencia por lesión de la colombiana Caterine Ibargüen para arrebatarle el récord de los Panamericanos con el mejor salto de su vida, 15,11 metros que son también la mejor marca del año. Hizo un nulo que parecía aún superior.

Gladys Tejeda (PER)



Cuatro años después de perder la medalla de oro de maratón de los Juegos de Toronto por dopaje, Tejeda se rehabilitó definitivamente al dar a Perú su primer oro en Lima, con récord de los Juegos. Fue el comienzo soñado de los Juegos para Perú, que cierra los mejores Juegos de su historia con 39 medallas, 11 de oro.



Anthony Zambrano (COL)



Además de ganar el oro panamericano en los 400 metros, condujo al relevo 4x400 de su país a un triunfo sin precedentes en la prueba. "El remate es mi especialidad", presumió el corredor de 21 años, que ya tiene plaza en Tokio.



Jorge Dueñas (ESP)



El entrenador español que dirige a la selección femenina brasileña de balonmano logró prolongar un récord de seis oros consecutivos en los Juegos. Lleva dos años con el equipo y ya lo ha clasificado para Tokio 2020, con una renovación sensata que mantiene en la plantilla a figuras como Deonise, cuatro medallas de oro.



Daniel Nejamkin (ARG)



Otro entrenador que llegó de fuera para llevar al éxito a una selección, la chilena masculina de voleibol: acabó cuarta, apartada del podio por Brasil en el partido por el bronce. Su proyecto de diez años comienza a dar frutos.



Kelsey Mitchell (CAN)



Pasó de ser jugadora universitaria de fútbol a la ciclista más rápida de América. Ganó con récord la prueba de velocidad en el velódromo, además de la plata por equipos. Solo ha dedicado a la bicicleta los dos últimos de sus 25 años.



Fernando Muhlenberg (BRA)



Una de las jóvenes sensaciones de la natación brasileña en Lima. Ganó los 200 m libre, fue segundo en los 400 y participó en el relevo ganador del 4x200. Solo tiene 21 años.



Pedro Causil (COL)



El patinador llego a Lima con tres oros panamericanos de ediciones anteriores y se marchó con dos más, en contrarreloj y en 500 metros. Contribuyó a la barrida de Colombia en el patinaje de velocidad: cinco de oros de seis.



Génesis Rodríguez (VEN)



Perdió un oro en pesas en Toronto por pesar un kilo más que su rival. En Lima se proclamó sin incidentes campeona de los 55 kilos y emocionó al público del Coliseo Mariscal Cáceres con sus lágrimas. No de frustración, como en Canadá, sino de alegría.



Darlan Romani (BRA)



Oro y plusmarca de los Juegos en lanzamiento de bala: sus seis intentos fueron mejores que cualquiera de los de sus rivales. Con el último, 22,07 metros, implantó un nuevo récord de los Juegos.



Esteban y Marco Grimalt (CHI)



Oro y primera medalla del voley playa chileno en los Juegos Panamericanos. Los primos Grimalt lleva detrás el peso de toda una saga familiar. Grabados en una pequeña medalla de plata, los abuelos de Esteban Grimalt acompañaron a su nieto y al primo de este cuando se colgaron el oro.



Julieta Jankunas (ARG)



Fue la máxima goleadora (11) de la selección campeona de hockey, que volvió a lo alto del podio del que la había desplazado Estados Unidos.