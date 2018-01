¡Los deseos para 2018!

lunes 1 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

No todo es Selección y Mundial. No podemos olvidarnos de la LPF, de la femenina y las categorías menores

ANÁLISIS

El 2018 es sinónimo de ilusión para el fútbol panameño por su primer Mundial de fútbol. Hay mucha expectativa por el rendimiento de la Selección Nacional en el grupo G ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Pero, no podemos olvidarnos de la LPF, de las selecciones menores, del fútbol femenino, de los legionarios, de las elecciones de la Fepafut y el desarrollo del deporte. Ante estos temas importantes, este medio reveló sus deseos para este nuevo año.

¡Hagamos un digno papel!

Como lo dijo ‘Bolillo': ‘Llegamos como la Cenicienta del Mundial'. No es conformismo. Es la gran verdad. Lo único que le pedimos a la Selección es ser competitiva, dejar la vida en la cancha y sacar resultados dignos. Ojo, los milagros existen, meternos en octavos de final sería algo más que grandioso.

¡‘Bolillo', lleva a los mejores!

Se entiende que la mayoría de los que clasificaron al Mundial deberían estar en la fiesta, sin embargo, deben estar en sus mejores condiciones. Hernán Gómez lo dijo: ‘Jugador que no esté en su peso, podría tener problemas para entrar en la convocatoria final'. Jugadores veteranos como Felipe Baloy y Blas Pérez cerraron flojo el 2017 y deben esforzarse para recuperar su nivel. Por otro lado, hay jóvenes como Ismael Díaz y Ricardo Ávila que están volando futbolísticamente hablando. La Federación esta cumpliendo con los partidos amistosos, le toca a cada jugador ganarse la titularidad en sus equipos y ser productivos.

¡No se olviden de la LPF!

No puede ser todo Selección, no puede ser todo Mundial. La LPF debe mejorar el nivel, el espectáculo y la asistencia a los estadios. ‘Los equipos deben cumplir con sus obligaciones: desde los salarios al día, hasta las herramientas de entrenamiento. Esta debe ser la meta en el 2018. El objetivo sería no recibir más quejas', dijo Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

¡No más fracasos!

Las selecciones Sub-17 y Sub-20 tendrán sus eliminatorias este año. Al parecer Jorge Dely Valdés será el técnico de ambas categorías. Ya hay un mal sabor con la Sub-21 y la indisciplina en los Juegos Centroamericanos. Déjenme trabajar. Estoy buscando material humano por todas las provincias para reforzar esas selecciones. Estoy dedicado 100% a esto'. La Sub-17 y la Sub-20 fracasaron en sus respectivos Premundiales en el 2017.

¡Más ayuda para las chicas!

El fútbol femenino es el último en la lista para la Fepafut. A pesar que dio un gran paso con la creación de la Liga Femenina de Fútbol (LFF), los resultados de las selecciones menores fueron malos en el 2017. ‘Hay que seguir trabajando y reforzando la LFF. Alcanzar resultados tomará tiempo. Estamos trabajando con las bases para un mejor futuro', detalló Víctor Suárez, que logró el bronce en los Juegos Centroamericanos.

¡Vamos por buen camino!

La llegada de jugadores panameños al exterior se ha incrementado en el 2016. Además de Chorrillo, Tauro, San Francisco y Árabe Unido, los demás equipos deben trabajar más fuerte en sus categorías menores y con agentes que recomienden a sus jugadores. ‘La clasificación de Panamá al Mundial será un gran empujón para el interés de los clubes internacionales por el futbolista panameño. Estamos en el mapa futbolístico', dijo Edgardo Carles, un los representantes más reconocidos en el país.

¡Trabajen unidos!

Las elecciones para la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) cerrarán el 2018. Se realizarán entre noviembre y diciembre próximo. La actual administración comandada por Pedro Chaluja tiene gran fuerza por la clasificación al Mundial, pero el proceso debe hacerse de manera limpia. Aún no hay un candidato fijo de los gobernantes ni de los opositores. Eduardo Vaccaro, Mateo Fábrega y Álvaro Vargas son los nombres que se escuchan. ‘Por el bien del fútbol, que gane la nómina más capacitada y más comprometida', señaló el comentarista Nino Mangravita.