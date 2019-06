Dely Valdés: "Que sea entrenador tiene que ver con haber conocido a Tabárez"

El entrenador de la selección de Panamá, Julio César Dely Valdés, destacó la profesionalidad y la educación de su homólogo de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, y confesó que haberle conocido tiene mucho que ver con que hoy sea director técnico.

Por otra parte, subrayó que, con vistas a la Copa Oro, su equipo debe intentar mantener el nivel que lo llevó a clasificarse al último Mundial para llegar lo más lejos posible.

Con motivo del duelo amistoso entre Uruguay y Panamá, previo al viaje de la Celeste a la Copa América, Dely Valdés habló con Efe sobre sus vivencias en el fútbol español y dejó un emotivo recuerdo para su hermano fallecido, Armando.

Pregunta: Panamá viene de clasificarse al último Mundial (Rusia 2018). ¿Qué hay a partir de eso?

Respuesta: Tiene mucho mérito clasificarse a un Mundial en la Concacaf para nosotros, porque México y Estados Unidos son siempre candidatas y están siempre en las citas mundialistas. Costa Rica digamos que es la tercera potencia del área. Para nosotros es muy importante.

Pasó lo del Mundial de Rusia, ahora Panamá debe intentar mantener ese nivel, estar ahí peleando entre los que siempre son candidatos.

P: ¿A qué aspira Panamá en la Copa Oro?

R: (La Copa Oro 2019) Es la tercera que voy a estar como entrenador de Panamá, en las dos anteriores hemos llegado a semifinales y a una final. Ganar esta copa no es nada fácil (...) En estos años lo ganan siempre los mismos, México o Estados Unidos.

Vamos a competir y a intentar lo mismo que hemos hecho en otras dos Copas donde yo he estado, llegar lo más lejos posible.

P: ¿Qué recuerda de su paso por el Oviedo?

R: Yo llegué al Oviedo en 1997 y estuve tres temporadas hasta el año 2000. Recuerdo que fue mi primera experiencia en la liga española. Fueron tres años buenos porque fueron de menos a más. El Oviedo es un equipo que cuando está en Primera División intenta eso; su objetivo es mantener la categoría y en los tres años lo pudimos hacer, haciéndolo bien no solamente a nivel deportivo sino que también creo que el equipo pudo sorprender incluso en los resultados que tuvo.

P: ¿Cómo fue tener a Tabárez como entrenador?

R: El primer año que estuve en el Oviedo fue con el 'Maestro' Tabárez y fue mi segunda experiencia que tuve con él, porque ya lo había tenido anteriormente en Italia y nos conocíamos. Fue una buena experiencia.

Que hoy sea entrenador yo creo que mucho tiene que ver con haberle conocido, la experiencia que viví y que tuve en mis dos etapas como jugador teniéndolo a él como entrenador. Es muy serio en su trabajo, muy profesional, una persona que transmite mucho y con una educación impecable y que se lo transmite también a sus dirigidos.

Aprendí mucho en la etapa que lo tuve como entrenador.

P: ¿Cómo ve la próxima Copa América y a Uruguay?

R: Uruguay siempre es candidato a ganar estos torneos. Ya tiene varios trofeos y tiene una selección muy competitiva. Viendo el plantel que tiene, hombre por hombre, en donde lo mires, son jugadores de primerísimo nivel.

P: ¿Cómo fue su etapa en el Málaga?

R: Muy buena, igual que en el Oviedo fue de forma ascendente, cada temporada fue mejor que la anterior. La tercera fue de las mejores de la historia del club, porque habíamos clasificado por primera vez a la Copa de la UEFA y llegar hasta cuartos de final. En esa época se construyó un gran equipo y eso se considera un éxito deportivo.

P: ¿Sigue vinculado al Oviedo y al Málaga?

R: Si, de alguna manera sí, en el Oviedo tengo gente que ha sido compañera mía como jugador, que está trabajando en el club, y en Málaga estuve trabajando los últimos tres años.

P: ¿Qué significa España para usted?

R: En España en total he vivido casi diez años entre la etapa de jugador y la de entrenador, mis hijos se criaron allí, de hecho el más grande todavía vive en España.

Significa mucho porque he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo radicado allí.

P: ¿Y Uruguay?

R: Uruguay, a pesar de que he vivido menos que en España, yo siempre la he considerado mi segunda patria. Aquí es donde comencé mi carrera profesional y donde la culminé, porque cuando regresé en 2003 vine a cerrar mi etapa como profesional después de esa aventura de diez años en Europa.

P: ¿Qué nos puede decir del Nacional?

R: Es el equipo que me dio la posibilidad de hacer esta carrera deportiva. A mí me fueron a buscar al Deportivo Paraguayo de Argentina, que estaba en una división que no era muy reconocida y que un club como Nacional se fijara en un jugador de esa categoría es muy extraño, pero al mismo tiempo fue muy bonito cuando se dio.

P: ¿Es una de sus metas entrenar a alguno de los equipos en los que jugó?

R: No sé si es una meta, tal vez yo lo siento como un anhelo. Nacional es uno de los clubes donde me gustaría poder entrenar, porque allí es donde yo empecé todo. Nacional es un club que me anhela mucho poder dirigir alguna vez.

P: ¿Quién era el mejor de los tres hermanos Dely Valdés: Julio César, Jorge Luis o Armando?

R: Yo creo que Armando. Fue el que empezó todo, él fue el primero en salir y él fue el que nos guió a Jorge y a mí. Armando era un futbolista de otras características, más del centro del campo, de construir y de tener mucha capacidad goleadora. Yo creo que de los tres era el más completo.

(Armando, el mayor, falleció en 2004 después de estar tres años en coma, víctima de un infarto cerebral)

P: ¿Fue el que te pegó el amor por el fútbol?

R: Sin dudas, cuando Armando salió de Panamá yo tenía 14 o 15 años y, cuando él empezó a destacar en Argentinos Juniors, para nosotros los panameños era el referente. Fue el que inspiró a muchos.

P: ¿Qué balance hace de su carrera?

R: Un balance positivo teniendo en cuenta que vengo de un país sin tradición futbolística. Haber hecho por más de 17 o 18 años a nivel profesional la carrera que hice y los éxitos que he tenido, como panameño el balance es muy positivo.