Dele Alli sigue entrenando aparte y es duda para Panamá

viernes 22 de junio de 2018 - 7:10 p.m.

Una de las figuras importantes en el medio campo ingles podría no jugar contra los canaleros

El centrocampista inglés Dele Alli, que sufre una lesión muscular en el muslo, continuó entrenándose al margen de sus compañeros y es la principal duda que el seleccionador inglés Gareth Southgate tiene para el partido contra Panamá del domingo.



Durante la sesión de este viernes en Repino, al norte de San Petersburgo, realizada a puerta cerrada, el centrocampista del Tottenham continuó trabajando al margen, lo cual disminuye sus opciones de ser de la partida en el segundo duelo mundialista de los 'Tres Leones'.



El futbolista que podría reemplazarle en caso de que no esté disponible para enfrentarse a la selección de Panamá sería el jugador del Crystal Palace Ruben Loftus-Cheek, según unas notas del asistente de Southgate, Steve Holland, fotografiadas por los medios de comunicación ingleses en el entrenamiento del jueves.



Este no sería el único cambio que podría hacer el seleccionador inglés, ya que también podría estar barajando alinear al delantero del Manchester United Marcus Rashford en lugar del futbolista del City Raheem Sterling para jugar por detrás del goleador Harry Kane, autor de los dos goles ingleses en la victoria del debut ante Túnez.



Inglaterra tendrá este sábado su último entrenamiento en su base antes de partir hacia Nizhny Novgorod, donde el viernes se medirá a Panamá en búsqueda de otros tres puntos con los que asegurarse los octavos de final. Bélgica, la otra selección con 3 puntos, se medirá mañana a Túnez, que no ha puntuado, igual que los 'canaleros'