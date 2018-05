¡Dejó la pandilla por el fútbol!

Fajardo reaccionó, se cambió al camino del bien y hoy es el jugador de moda en Panamá

En una sociedad podrida por la delincuencia y la falta de valores, se han perdido miles de talentos.

Es una lucha diaria entre la tentación por lo fácil y el sacrificio de alcanzar tus sueños. Esto lo vivió en carne propia José Fajardo.

El jugador de moda en la LPF, dejó la pandilla por el fútbol.

Una decisión que hoy lo tiene como el goleador del Clausura 2018 (15 goles), finalista con CAI ante Tauro y convocado a la Selección de Panamá.

"En el colegio era pandillero... Era muy joven y no sabía lo que hacía, pero mi madre hizo lo imposible para que saliera de ese mundo... Hoy no tengo palabras para agradecerle. Ella hizo que tomara el buen camino. Ella es importante en mi vida", confesó Fajardo a este medio.

En Colón la situación es difícil. Fajardo trataba de salir adelante después de salirse de la escuela. Tuvo que trabajar y jugar fútbol a la vez. Por momentos pensó en dejar el deporte por la falta de oportunidades.

"Muchos me decían que dejara el fútbol. Que eso no paga. Que no era bueno. Yo insistí y le agradezco mucho a la gente de Platense y Colón C-3 por darme a conocer y confiar en mi talento. Fue difícil, pero hice lo que mi corazón me decía: seguir en el fútbol", expresó el ariete de 24 años.

Fajardo se cansó de hacer goles con el Colón C-3 en el Ascenso LPF y llegó al CAI Panamá. Allí fue campeón y ascendió a la LPF. En su primer torneo, marcó 4 goles. En el presente, lleva 15. El pasado sábado, anotó el gol más hermoso del Clausura 2018. Su doblete ayudó al CAI a meterse en su segunda final de la LPF.

"Es un lindo gol. No había manera de marcarle a San Francisco. El profe (Donaldo González) nos puteó en el medio tiempo y sus palabras me llegaron. Después del partido, mis compañeros y la afición decían que me gane los 5 mil dólares del Gol Estrella (entre risas). Mi hijo también fue parte de esa inspiración. Al terminar el partido, lo fui a besar y abrazar", contó el colonense.

La Selección de Panamá es otra gran noticia para Fajardo.

Ya estuvo en el partido ante Trinidad y Tobago y hoy estará en los entrenamientos de cara al partido ante Irlanda del Norte el 29 de mayo.

El moreno es inteligente... No se ve en Rusia 2018, pero sí en Catar 2022.

"Es una linda oportunidad. Quizás sea difícil quedarme con un puesto para Rusia, pero me veo en Catar. Trabajaré duro por alcanzar ese sueño. Quisiera llevar a mi mamá a ese Mundial".

José Fajardo, que estuvo entrenando con el DIM de Colombia en enero y podría salir al exterior en las próximas semanas, no olvida las horas de depresión y preocupación por la salud de Fidel Caesar. Recordemos que en la fecha 4 disputaron un balón aéreo y el defensor del Alianza FC cayó muy mal. Pudo quedar parapléjico y hasta perder la vida. Hoy en día puede caminar y se recupera muy rápido.

"Es mi amigo... Es una gran persona. Jamás tuvo rencor por lo que pasó. Sueño con verlo nuevamente en las canchas y de ser campeón, es una de las personas que le dedicaré el título", concluyó.

