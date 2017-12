‘Déjenme trabajar'

viernes 29 de diciembre de 2017 - 12:01 a.m.

Jorge Dely aclara que no hubo indisciplina en la Sub-16 y que en la Sub-21 no iba a tapar nada

SINCERO

Ante los rumores de indisciplina en la Selección Sub-16 de Panamá en el Torneo Uncaf de El Salvador, el técnico Jorge Luis Dely Valdés aclaró a El Siglo que es falso y que al contrario: ‘Tuvieron una conducta ejemplar'.

‘La indisciplina fue en la Sub-21, no en la Sub-16. Esos chicos se portaron bien en El Salvador y su conducta se vio reflejada en el resultado positivo: fuimos segundos. Déjenme trabajar', dijo Dely Valdés desde la provincia de Bocas del Toro, donde realiza visorias buscando material para las selecciones menores de Panamá.

‘Esos chicos se portaron bien. Son muy respetuosos. Un chico se enojó porque no había jugado, pero es normal. Me preocuparía si son chicos conformistas. Ese grupo tiene hambre de mostrarse y es muy sano', agregó.

Panamá terminó segundo con 6 puntos: 1 triunfo y 3 empates. Costa Rica fue el campeón. Precisamente fue su única victoria. Jorge también se refirió a la indisciplina de la Sub-21 de Panamá en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017.

‘Muchos me han malinterpretado. Piensan que yo les di permiso y no es así. Yo no puedo estar las 24 horas viendo que hacen los jugadores. Ellos saben la conducta que deben llevar en una selección. Ellos habían sido muy respetuosos hasta el día de la indisciplina. Yo no podía tapar eso, por eso hice un informe', explicó.

Parte de ese informe detalló que 10 jugadores de la Sub-21 tomaron licor y dañaron la puerta del baño y la cortina del hotel de concentración en horas de la madrugada.

Una fuente de la Federación Panameña de Fútbol comentó que la suspensión de estos 10 jugadores en las selecciones podría estar entre los 6 meses y 1 año.

Todo depende la decisión de la Comisión Disciplinaria.