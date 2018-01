Hoy se definen los 2 últimos cupos para la clasificación

miércoles 31 de enero de 2018 - 1:43 p.m.

Panamá Oeste, Colón, Bocas y Occidente son los aspirantes a obtener el pase a la ronda de 8

-Los Vaquero de Panamá Oeste, quieren llegar a la ronda de 8

Panamá Oeste en la noche de ayer, obtuvo una victoria importante, al blanquear 3 carreras a 0, a la novena de Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Henry Real, fue el héroe, luego de entrar como relevo, trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con 4 episodios 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 16 bateadores, permitió 4 imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 5 y boleó a 2. Cargo con la derrota Jonathan Ardines.

Los vaqueros, anotaron 3 carreras, conectaron 9 imparables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Colón no anotó carreras, conectó 6 imparables, cometió 3 errores en el terreno.

Los Potros apagaron la Leña Roja

Panamá Este dejó tendido en el terreno a la novena de Coclé, 4 carreras a 3, en partido que se celebró en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

El derecho Jorge Aparicio, el tercer lanzador utilizado, fue el lanzador ganador, al tirar 2 episodios completos, en los que se enfrentó a 6 bateadores, no le pegaron imparables, ponchó a uno. Perdió el encuentro Julio González.

Panamá Este anotó 4 carreras, conectaron 8 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Mientras que por Coclé, anotaron 3 carreras, conectaron 3 imparables, cometieron 4 errores al campo de juegos.

Metropolitanos vence a Darién

Panamá Metro se impuso a un Darién,3 carreras a 1, realizado en el Rod Carew, en un partido de mero tramite, ya que los de metro, están calificados y Darien eliminados.

Kevin Rodriguez, se llevo la victoria, lanzando 5 entradas completas, en donde se enfrentó a 16 bateadores, que no le pegaron indiscutibles, ponchó a 5 y boleó a 2. Anótenle juego salvado a Diego Benítez, que mantuvo la victoria. El partido lo pierde Aurelio Tivey

Por Metro anotaron 3 carreras, conectaron 7 inatrapables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Darién anotó una carrera, conectó 2 incogibles, no cometió errores en el terreno

Partidos para hoy

Los encuentros para este miércoles 31 de enero serán a partir de las 8:00 p.m. entre: Herrera vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Coclé vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Chiriquí vs Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses; Bocas del Toro vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson. Estos partidos se inician a las 7:00 p.m.

-Se cancela partido entre Veragüas vs Darién

La Federación Panameña de Béisbol canceló la celebración del partido #130 entre los equipos de Veraguas y Darién, programado para jugarse este miércoles 31 de enero en el estadio de Metetí, a las 7:00 p.m. por que ambos conjuntos ya están eliminados, por ende el resultado no afectaría la tabla.