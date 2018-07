Defiende a Neymar

viernes 6 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

APOYO

El belga Romelu Lukaku salió ayer en defensa del brasileño Neymar, acusado de fingir en exceso durante el Mundial de Rusia 2018, y aseguró que "no es un actor" y que "en el futuro será el mejor jugador del mundo".

Neymar ha sido blanco de numerosas críticas en el torneo por fingir lesiones. Un medio francés ha cronometrado el tiempo que ha pasado en el suelo el astro brasileño tras una infracción y determinó que a lo largo de los cuatro partidos disputados, tres de la fase de grupos y uno en octavos de final, estuvo 13 minutos y 50 segundos.

‘No es un actor", afirmó Lukaku. "Es un futbolista que tiene unas cualidades que no son normales y creo que en el futuro será el mejor jugador del mundo. Estoy feliz por poder jugar por segunda vez contra él', añadió el punta belga.

Respecto a los puntos débiles de la ‘Canarinha', el delantero de Manchester United afirmó que es difícil encontrar alguno.

‘No creo que los tenga. Son muy fuertes en defensa, tienen centrocampistas muy peligrosos. Tienen grandes atacantes, unos defensas con mucha experiencia', expresó.

Por último, Lukaku se refirió a la presión de llevar como equipo el mote de la generación de oro.

‘Para nosotros es un test enorme este partido, pero no creo que haya presión. Siempre juego con presión, así que no creo que tenga ahora más. La manejo bien además. Creo que eso no va a ser un problema y vamos a hacer un partido para ganar. Nos hemos preparado muy bien con el equipo, llevamos trabajando juntos dos años y eso afecta a nivel individual', concluyó.