‘Decirle no a la selección es difícil'

jueves 6 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

El próximo encuentro del Oviedo será contra el Zaragoza, este sábado 8 de septiembre.

DECISIÓN. El panameño Edgar Joel Bárcenas dijo que está viviendo un sueño jugando en España con el Real Oviedo, pero negarse a vestir la camiseta de Panamá lo considera como una decisión difícil de tomar.

‘Yo decidí quedarme. Le dije a Gary Stempel, que apenas estaba empezando en España y empecé bien. Quería seguir este proceso de adaptación. Él entendió, no hubo problemas y solo me pidió que para las próximas fechas FIFA no le fallara', dijo Bárcenas.

El volante panameño adelantó su intención de poder seguir aportando con su equipo, sabiendo que tanto la afición ‘Carbayones' como la panameña, mantiene mucha expectativa en su desenvolvimiento y espera poder dejar una buena impresión en los administrativos para que exista una posible continuidad.

‘El club tiene la opción de compra, pero como es una decisión administrativa, yo solo me concentrare en realizar mi trabajo en el equipo y sería espectacular jugar en primera', agregó.

El exjugador del Árabe Unido de Colón, cuenta con tres partidos disputados, debutó con la ‘Extremadura' el 19 de agosto, marcó por primera vez contra el Córdoba con un doblete y a sido referente por el director técnico Juan Anquela.

