Davis promete espectáculo a sus fanáticos en Baltimore

viernes 21 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Davis tiene récord de 21-0 con 20 nocauts, mientras que Núñez acumula foja de 21-2 con 19 nocauts

RIVAL. El estadounidense Gervonta ‘El Tanque' Davis celebró una rueda de prensa en su natal Baltimore, para presentar su combate ante el panameño Ricardo ‘El Científico' Núñez, mismo que se celebrará el próximo 27 de julio en el Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland.

Davis, quien fue recibido por un estruendoso aplauso de unos 400 fanáticos en un mitin dentro de un centro comercial en Mondawmin, cumplirá su primer pleito titular en casa y su segunda defensa del súper campeonato de las 130 libras de la AMB.

Sobre su rival Núñez, expresó lo siguiente: ‘Solo tiene dos derrotas. Lo he visto correr y prepararse, tiene buen poder y velocidad, por ende no puedo dormirme y regalar lo que me he ganado'.

El que Davis defienda en casa es casi histórico, pues Harry Jeffra fue el último en defender su título en Baltimore en un combate de peso pluma en 1940.

Antes de que Jeffra, Joe Gans, el primer campeón mundial afroamericano, defendiera su cinturón de peso ligero en 1902.

Solo para tener una conferencia de prensa en este centro comercial, significa mucho. Voy a volver a casa en Baltimore', comentó en el evento.