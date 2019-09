El cubano Lefont entrará en el libro Guinness por récord en dominio de balón en el agua

lunes 16 de septiembre de 2019 - 6:14 p.m.

Esa marca debe quedar validada en unos meses en el libro Guinness, tras analizar todas las evidencias fílmicas y documentales.

El cubano Jhoen Lefont implantó una nueva marca mundial, en la modalidad de dominio del balón con la cabeza en equilibrio dentro del agua, que le permitirá inscribirse en el Libro Guinness de récords mundiales, destacan este lunes medios de la isla.



Lefont fijó un tiempo de 19 minutos, 3 segundos y 25 milésimas durante la prueba que se desarrolló ante la presencia de jueces acreditados por la Federación Internacional de Natación y otros especialistas de la disciplina.



Esa marca debe quedar validada en unos meses en el libro Guinness, tras analizar todas las evidencias fílmicas y documentales.



"Este récord es muy difícil porque mantener el dominio del balón en el agua por tanto tiempo lleva mucha concentración. El viento me ayudó muchísimo a pesar de que el tiempo en estos días no había estado muy bueno. Estaba un poco preocupado, pero salió el objetivo" declaró el atleta, según cita este lunes el semanario Trabajadores.



El expracticante de polo acuático agradeció su nueva marca a su entrenador Jorge del Valle y a "mi familia, al fisoterapeuta que me atendió, a los amigos del Acuario Nacional y a los subcampeones en fotografías acuáticas, quienes siempre me apoyan con evidencias que son bien importantes para que pueda ser homologado el récord".



Avanzó también que para finales de año, en el marco de los 500 años de La Habana, tiene previsto realizar el récord de distancia con balón.



"El año pasado impuse 325 metros nadando con el balón estático en la cabeza y voy a prepararme para alargarlo hasta los 500 metros", señaló.



El primer récord de Lefont data del 27 de febrero de 2010, cuando dio 534 golpes a la esférica, mientras que el segundo lo logró en noviembre del mismo año con 1.010.



Pero su primer récord homologado por la comisión de expertos del Guinness fue el 28 de abril del 2012, una jornada en la que aporreó con la cabeza al balón en 1.203 ocasiones.



También se ha destacado por haberse desplazado nadando 200 metros con un balón en tiempo de 7 minutos, 24 segundos y 60 centésimas, así como por haber dado 99 toques al balón cargando un lastre de 15 kilogramos de peso.



Para concluir este año Lefont dijo que se ha propuesto implantar una nueva marca al dar la mayor cantidad de toques posibles a una pelota mientras se mantiene en desplazamiento.