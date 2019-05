Cuatro nuevos casos de dopaje en el HipoRemón

jueves 16 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

DOPING. Un total de cuatro ejemplares resultaron positivos al uso de sustancias prohibidas, al hacerse públicas las muestras obtenidas de sus respectivas competencias.

Dos ejemplares bajo la preparación del entrenador venezolano Mario Estévez (Prestigiosa y Blue Messina), y los equinos 'You Never Know', preparado por José A. Pérez y 'Spring Hope', acondicionado por José Ibánez resultaron positivos con sustancias no permitidas.

El ejemplar 'Spring Hope' resultó positivo al uso de Procaína, un antibiótico que bloquea la conducción nerviosa, actuando como un anestésico de impacto local en el organismo del caballo de carreras.

Por su parte, los ejemplares Blue Messina, Prestigiosa y You Never Now resultaron positivos al uso de la sustancia conocida como Betametazona, que suele ser utilizado en casos de infiltración, permitiendo la reducción de inflamaciones en el animal.

De esta forma, el ejemplar 'Prestigiosa' fue retirada de la cartilla hípica de hoy jueves. Se espera que se realice la presentación de la contramuestra a fin de confirmar el dictamen del Laboratorio de Análisis de Drogas del Hipódromo Presidente Remón.

Los involucrados deberán esperar el resultado de la contramuestra para cumplir sus respectivas sanciones y podrán presentarse con un químico y un abogado que los represente.