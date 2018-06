Crush busca repetir su proeza y llevarse la Copa Sandokan

viernes 1 de junio de 2018 - 7:35 p.m.

El evento se realizará mañana a partir de las 6:00 p.m. en el GWE Center de Transistmica

El excampeón peso pesado de la Global Wrestling Evolution (GWE), Crsuh, buscá nuevamente llevarse el trofeo de la Copa Sandokan y obtener una oportunidad por el titulo máximo de la empresa que mantiene actualmente Ion.

“The Franchise” tendrá como primer reto, enfrentarse contra uno de los miembros de la facción “Specs Ops”, sin embargo, esto no le molesta al primer ganador del torneo en honor a la leyenda de la lucha nacional Sandokan.

“Ya me enteré quiénes son los otros competidores, pero no les temo. Ganaré este torneo y retaré el título de la GWE, porque tengo que regresarle el prestigio a este campeonato. En esto momentos, el campeón (Ion) es un muchacho que el año pasado vendía millo y eso no puede ser. Tengo que llevar a lo más alto este cinturón”, manifestó el segundo campeón en la historia de la GWE.

El pasado 20 de agosto de 2017, Crush se alzo con el trofeo y para esta edición los finalistas medirán fuerzas bajo las reglas del "Último Hombre de Pie".

El vencedor obtendrá el derecho de retar a Ion (campeón de la GWE) o Kenny Van Gómez (campeón Latinoamericano).