Cristiano, tras romper su sequía: "A lo mejor estaba un poco ansioso"

domingo 16 de septiembre de 2018 - 11:20 a.m.

El portugués marcó un doblete en la victoria de la Juve

El portugués Cristiano Ronaldo, que marcó un doblete este domingo con el Juventus tras no ver puerta en las tres primeras jornadas de la liga italiana, dijo que "a lo mejor" tardó en estrenarse porque estaba "un poco ansioso".



Cristiano decidió el partido que el Juventus ganó 2-1 ante el Sassuolo y reconoció que estaba "con ganas" de estrenarse como artillero con el equipo turinés, en declaraciones a la cadena italiana "Sky Sport" al acabar el duelo del Allianz Stadium de Turín (norte).



"Estoy muy contento, fue un partido disputado, el Sassuolo jugó bien, hay que dar mérito a nosotros, estuvimos intensos, creamos muchas ocasiones. Obvio que estoy contento por marcar mis primeros goles, estaba con ganas", afirmó.



"Es el fútbol, lo importante es que el equipo gane. A lo mejor estaba un poco ansioso. Como es normal, después de salir del Madrid y todo lo que pasó, me dejó a lo mejor un poco mas ansioso", prosiguió el luso.



CR7, por el que el Juventus pagó este verano 112 millones de euros al Real Madrid, dio las gracias a sus compañeros por el apoyo y explicó que este domingo se sentía con confianza.



"A veces no controlamos nuestra ansiedad, pero estoy contento. Sabía que estaba trabajando bien y que los goles iban a salir. Sigo adaptándome a la liga italiana", dijo.



Cristiano buscará el miércoles firmar sus primeros goles en la Liga de Campeones con la camiseta del Juventus; lo hará en el campo del Valencia, en la primera jornada del grupo H, una liguilla en la que también están Manchester United y Young Boys.



"Tenemos un grupo muy difícil, empieza la competición que más me gusta. Ojalá tengamos mucha suerte", afirmó.