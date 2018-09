No cree en nadie...

domingo 2 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Santa Gema sigue invicto, es líder y le sacó un empate buenísimo al Plaza de visitante

JORNADA

Santa Gema no cree en nadie y Plaza Amador no sale de la empatitis. Los de Arraiján sacaron un empate 1-1 del Maracaná y no soltaron la punta del Torneo Apertura 2018.

Miguel Duque abrió el marcador al minuto 8', pero la alegría duro hasta el descanso, pues Rogelio Rodríguez empató al 51'. Los Leones, con 4 empates en 6 fechas, solo suman 7 puntos.

Por otro lado, CAI de La Chorrera empató 2-2 con Universitario en el Muquita Sánchez. Porfirio Ávila (11'), Miguel Saavedra (59'), Isidoro Hinestroza (21') y José Montenegro (51'). La U. suma 8 puntos y CAI 6.

El viernes, Costa del Este venció 2-1 a San Francisco con doblete de Óscar Linton. Los costeños llegaron a 9 puntos. En ese partido expulsaron a Andrés Domínguez.

El segundo gol del equipo de Ángel Sánchez fue dudoso por un fuera de lugar previo a la jugada.

Para hoy, Tauro FC y Árabe Unido chocan en el Rommel Fernández. En este partido se juegan la vida los españoles García y Cañadas. Están obligados a ganador.

Mientras que Alianza y Sporting San Miguelito juegan en el Cascarita Tapia. Ambos partidos son a las 6:00 p.m.