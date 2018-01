Costa del Este buscá amarrar el clausura

miércoles 17 de enero de 2018 - 7:38 p.m.

Los actuales campeones del apertura, no se confían y con trabajo quieren por fin llegar a la Liga Panameña de Fútbol.

Los campeones del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso, Costa del Este, quiere evitar otra Súper final y de una vez por todas competir en la primera división del fútbol nacional. El director técnico del club verde, Ángel Sánchez, dejó en claro que esta con el equipo para trabajar y no cree en favoritismo.

“El tema de favoritismo no forma parte de mi trabajo, es sugestiva y lo que se debe hacer para obtener el ascenso a pesar de todo nuestro historial, es trabajar. Debemos mantener la humildad, no confiarnos, ademas de los demás clubes, nuestro principal enemigo aveces podemos ser nosotros mismos. Trabajo y humildad es lo que nos dará el ascenso” explicó Sánchez.

De igual manera enfatiza en el tema de los fichajes, no tiene nada que ver con su labor y rumores o confirmaciones de alguna transacción sobre algún jugador; se lo deja a la prensa y directivos.

“A mi me ficharon personas, humanos, no extraterrestres. Lo de los fichajes se los dejo a la prensa, los refuerzos que hemos traídos son seres humanos y lo importante para mi es que brinde su experiencia, para que me ayuden con los jóvenes que vienen subiendo”

Ascenso busca reforzar el regionalismo

El Presidente de la Liga de Ascenso Genaro Bárcenas, quiere que la su torneo explote los diferentes puntos del interior del país, creyendo en el regionalismo como base fundamental para llenar estadios. Tesis que al béisbol le funciona y a lo largo de su experiencia como alto dirgente, a podido mostrar con los clubes interioranos (Chiriqui, Veraguense, Centenario, Azuero FC Etc)

“Lo importante es que cada uno de los equipos del interior regresen a sus ciudades, Chiriqui a David, y Centenario regresa a Penonomé, buscando explotar el regionalismo y lo importante del clausura siempre, es la emoción de saber que equipo sube a la LPF”

Bárcenas, notificó que los precios se mantendrá a tres balboas y buscaran de la mano de la Federación Panameña de Fútbol, apoyarse en temas de promociones y mercadeo.

“Estamos a la espera de una reunión con el presidente de federación, sobre ese punto a ver como nos pueden ayudar con la promoción de la liga, el mercadeo lo dan ellos y esa reunión se dará el día 22, que se realizara la asamblea general de la federación.Los precios se mantiene a 3 balboas, con algunos dobletes que avisaremos para que puedan asistir a 2 partidos” puntualizó Genaro.

Datos

Costa Del Este es el actual campeón de la anterior temporada, de ganar el clausura, subiría automáticamente a la LPF, sin embargo, de ganar uno de los 10 contrincantes; se realizaría la súper final el día 19 de mayo.

'Los Costeños', han sido 2 veces campeones de la liga (2016 y 2017), perdieron en contra el CAI en la super final de las ediciones 2016-2017.

La primera jornada del torneo Clausura de la Liga de Ascenso LPF, iniciara con:

Viernes 19:

Azuero FC vs. CD Centenario (estadio Los Milagros, 8:00 p.m.)

Río Abajo FC vs. Municipal SM (estadio Maracaná, 6:00 p.m.)

SD Atlético Nacional vs. Costa Del Este FC (estadio Maracaná, 9:00 p.m.)



Sábado 20:

Colón C3 vs. Atlético Chiriquí (estadio Armando Dely Valdés, 6:00 p.m.)

Domingo 21:

San Martín F.C. vs. Leones De América FC (estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, 7:00 p.m.)

Libre: Sociedad Deportiva Panamá Oeste