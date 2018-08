Cooper deja la U de Chile tras 7 meses y 111 minutos de juego

miércoles 29 de agosto de 2018 - 11:50 a.m.

El internacional panameño Armando Cooper dejó la Universidad de Chile, que dirige Frank Kudelka, después de pasar siete meses y jugar apenas en tres partidos, con un total de 111 minutos.

"Sentía que Kudelka cada día me faltaba el respeto", afirmó en una entrevista con el diario La Tercera el centrocampista, que fue fichado por el Dinamo Bucarest rumano donde espera tener más suerte.

Cooper, quien jugó con la selección de Panamá el reciente Mundial de Rusia, confesó que había pensado dejar el club chileno antes del Mundial, ya que el entonces técnico, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, que había pedido su fichaje, tampoco lo tomaba en cuenta.

"Lo pensé antes del Mundial, pero durante el Mundial, el actual técnico (Kudelka, también argentino) habló de mí y lo hizo de buena forma", señaló.

"Sin embargo, al llegar casi ni me tomaba en cuenta en los entrenamientos, como si me estuviese pasando la cuenta. Sentía que cada día me faltaba el respeto", remarcó el futbolista, de 30 años.

"No sé si se portó mal, pero pasaron muchas cosas durante ese tiempo, sentí que no se me valoraba ni respetaba", acotó, y aseguró que, no obstante, se va del club chileno con un sabor amargo, pero también dulce.

"Tengo un sabor amargo, pero dulce, porque el grupo que hay es excelente. Siempre me trataron bien a pesar de no estar jugando. Gané mucho por mis compañeros, pese a que no me dieron muchas oportunidades en el club. Las veces que entré di todo de mí y quise aportar lo que pude", dijo.

"Me voy en deuda porque no jugué nada. Las ganas que tenía de jugar y ayudar al grupo eran más grande que este mundo", concluyó el jugador, que suma 98 partidos y siete goles con la selección de Panamá.

Cooper ha quedado fuera de la convocatoria de la Universidad de Chile en los últimos 7 partidos de la liga chilena, y su última aparición sobre el césped con al camiseta azul fue el pasado 6 de mayo para jugar los últimos 15 minutos frente al O'Higgins.