Comité Olímpico achaca al abandono estatal los malos resultados de Lima

miércoles 11 de septiembre de 2019 - 5:42 p.m.

La delegación panameña estuvo compuesta por 84 deportistas y terminó en el puesto 28 con 4 medallas de bronce

Panamá desmejoró su actuación en los Panamericanos de Lima 2019, en comparación con Toronto 2015, reconoció este miércoles el presidente del Comité Olímpico del país, Camilo Amado, quien achacó el resultado a la falta de apoyo estatal al deporte.



"Si lo vemos con respecto al medallero, desmejoramos", expresó Amado en una conferencia de prensa, en la que valoró el esfuerzo de los deportistas panameños pese a la falta de apoyo del Estado.



En los Juegos Panamericanos de Lima la delegación panameña estuvo compuesta por 84 deportistas y terminó en el puesto 28 con 4 medallas de bronce, descendió cuatro puestos con respecto a Toronto 2015, donde sumó una medalla de plata y una bronce.



"Dentro del marco del esfuerzo propio de los atletas, (su actuación) es satisfactoria, porque tenemos que destacar que el país no hizo nada por ellos en estos juegos", aseveró el dirigente.



"Es importante recalcar el esfuerzo que han hecho nuestros atletas, bajo circunstancia adversas", lo que a su juicio demuestra que "hay un potencial enorme en Panamá", según agregó Amado.



Los resultados han quedado "muy cerca de nuestro pronósticos, pero satisfactorios, no podemos decir que satisfactorios, porque todos aquí queremos más de nuestros atletas y queremos mejores resultados", expresó el jerarca del deporte olímpico en Panamá.



Advirtió que no se está "conforme" porque "sabemos el potencial que hay" en Panamá y la necesidad que existe de dar más respaldo de los atletas: "Yo creo que también hay que quitarse el sombrero con lo que ellos han hecho y empezar a trabajar de verdad en una real preparación", dijo.



Amado informó de que la delegación de Panamá en Lima 2019 tuvo un gasto de 412.033 dólares, de los cuales 165.393 dólares los desembolsó el Comité Olímpico de Panamá (COP), mientras que 246.640 dólares salieron de las arcas del Estado panameño.