GWE comienza el 2019 con sus campeones reteniendo los títulos

martes 8 de enero de 2019 - 2:54 p.m.

Shemac y Crush siguen como monarcas indiscutibles de la lucha nacional

El campeón peso pesado de la Global Wrestling Evolution (GWE), King Shemac, retuvo su presa en el primer evento del año “Día de Reyes”, luego de vencer a Kharma el pasado 6 de enero, en el GWE Center de Transístmica.

Shemac, quien finalizó el 2018 con el título máximo de la empresa, sostuvo que su rival, a pesar de mantener la ventaja en peso y altura; pudo contrarrestarlo gracias a sus habilidades en el tinglado.

“Siempre lo he dicho, Kharma es la persona que me hace la indumentaria. También me sorprendió al escucharle que le debo plata. Eso no es así. Al final, salí por la puerta grande que es lo importante. Sigo con el campeonato”, explicó el autodenominado numero #1 de Panamá.

La juventud se impone ante la experiencia

Por otra parte, el monarca del Campeonato Latinoamericano de la GWE, Crush, venció al experimentado y primer campeón mundial de la empresa; Valeck Cuervo.

Estos dos atletas ya mantuvieron un feudo el año pasado (en su momento por la corona máxima), sin embargo, el resultado se mantuvo igual luego de que “La Franquicia” aplicara un 'Bombazo de la Destrucción' para retener.

Culminado el combate, Crush mostró su interés en combatir contra Nick Romero; luego de que este último buscará junto a la “Generación de Plata”, un pleito fuera del ring en el evento de fin de año denominado “La Última Cena”, que terminó con ambos luchadores suspendidos.

“Quiero que a Nick se le levante la suspensión. Es una lucha que el fanático quiere. No sé qué está pasando con la demanda que puso la ‘Generación de Plata’, pero ojalá todo termine bien. Nick quería provocarme, pero no lo va a lograr”, expresó el excampeón mundial.

En otros resultados de la velada, Norbert derrotó a Demian Kilmister y Ricky Fisher, mientras que Kárcamo venció a Ricd “The Snider” Crompton.