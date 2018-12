El colombiano Javier 'el Químico' Álvarez toma como desafío dirigir en Panamá

"Me gusta mucho usar la palabra desafío en mi carrera. Esto lo veo más como una oportunidad de conocer otra cultura, de apoyarla al máximo, hacer que estos muchachos se consoliden y logren construir un proyecto de vida como jugador profesional", indicó el exseleccionador colombiano.



El estratega es consciente de que muchos técnicos extranjeros señalan que es difícil dirigir un equipo en Panamá y revela que siempre hay "temor" junto a este tipo de desafíos.



"El temor está dentro de uno, creo que en la vida hay que vencerlos. Cuando uno logra pasar esa etapa es que uno ayuda a los jugadores, en ese sentido sabemos cual es la función y estamos seguros de que podemos lograr los objetivos a cabalidad", comentó.



Para Álvarez los principales objetivos son "jugar bien, tener una buena posición en la tabla y potenciar mucho el recurso humano".



El colombiano no prometió títulos, en un club que ganó su última corona en el Clausura 2016. "Tenemos claro dónde estamos y qué es lo que queremos".



Tanto Álvarez como su asistente John Jairo Carmona y el entrenador de portero Martín Viveros -todos colombianos- siguieron de cerca el trabajo de sus dirigidos, que se dedicaron hoy a hacer fútbol en un partido con los jugadores de la reserva.



"Las conclusiones del primer día son todas para percatarnos del equipo, de las capacidades y condiciones de los jugadores. Es un equipo con muchos recurso humano y talento, eso lo queremos potenciar al máximo", apuntó.



El estratega, quien en 2009 salió campeón en el fútbol colombiano con el Once Caldas, confiesa que conoce bien el fútbol panameño.



"Sé que hay muchos técnicos colombianos, conozco bien el fútbol panameño, por lo que hizo el profesor Hernán Darío Gómez, quien llevó por primera vez a Panamá a un Mundial, conozco a los diez equipos, el nivel, a algunos jugadores", señaló.



El equipo de Plaza Amador es uno de los equipos más tradicionales en el fútbol panameño y sus hinchas le exigen mucho. Por ello, Álvarez en su primer día de trabajo le envió un mensaje a los seguidores del club.



"Crean en el equipo, aquí hay un excelente recurso humano, nosotros queremos darle alegría y satisfacción a la afición y para eso tenemos que progresar, elevar el rendimiento y ser un equipo sólido, que entienda bien el juego y obtenga buenos resultados", manifestó.



Sobre el estilo futbolístico que quiere plasmar en el Plaza Amador para este Clausura 2019, el entrenador afirmó: "el equipo hablará con acciones y en el campo".