¡Colgó los guantes!

martes 6 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Barahona se siente menospreciado. Siente que lo tildan de viejo y ve la Selección muy lejos

ADIÓS

Palabras más, palabras menos... Nelson ‘Russo' Barahona ha colgado los guantes sobre un posible regreso a la Selección de Panamá. El delantero colonense del Cartaginés del fútbol profesional de Costa Rica se siente menosprecio por su edad y por donde juega...

‘La selección no me preocupa... Para el técnico (Gary Stempel) y miembros de la selección, soy un viejo y ya no tengo chance para llegar. Ojalá les vaya muy bien a ellos y lo que pude defender a mi país, ya es pasado', confesó el volante de 30 años al colega costarricense Felipe Castillo Carazo, de AM Prensa.

Barahona, que no viste la casaca nacional desde el 3 de junio del 2014 (ese día cayeron 4-0 ante Brasil), le pide a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), que elija un seleccionador que valore al fútbol panameño.

‘Ojalá Fepafut elija al mejor técnico, al que ellos piensen... Ojalá se regrese a una Copa del Mundo, para eso están trabajando y siempre les deseo lo mejor. Me gustaría que llegué alguien que valore al jugador panameño', dijo 'Russo' desde el país hermano.

Exjugador de clubes como Árabe Unido, DIM, Alianza Petrolera, Atlético Huila, Águilas Doradas, Táchira y Caracas, suma 13 partidos con el Cartaginés y llega 1 gol.

‘Espero seguir en Costa Rica, y si no puedo continuar, buscar otro lugar. Demostrar, porque a pesar de que digan que estoy viejo, aún me queda mucho fútbol. En Costa Rica el fútbol es rápido y debes tener técnica para estar acá', aclaró.

Barahona no ha sido tomado en cuenta ni en la era Hernán ‘Bolillo' Gómez ni en el interinato de Gary Stempel. Con la Selección se despidió con 37 partidos (13 de eliminatorias) y 5 goles.

FECHA 3 De junio de 2014 última vez que vistió la casaca nacional ante Brasil.