¡Colgará los guantes!

lunes 14 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

‘La Araña' Vásquez anunció que su retiro del mundo del boxeo será a finales de este año

BOXEO

El exdoble campeón mundial panameño Roberto ‘La Araña' Vásquez, anunció a este medio que su retiro del mundo del boxeo será a finales de este año.

‘La Araña' Vásquez, con 17 años como boxeador profesional, ha dicho que guindará los guantes, pero antes de eso le gustaría hacer una pelea más.

‘Este año le vamos decir adiós al bo xeo, di mucho por ese deporte y también di mucha alegría al pueblo panameño. Pero antes de colgar los guantes me gustaría hacer una pelea de despedida ante mi gente', expresó Vásquez, quien ahora dedica a entrenar a los pupilos de la cuadra que dirige los entrenadores José ‘Yaco' González y José Murillo en el gimnasio Pedro ‘Rockero' Alcázar de Curundú.

‘La Araña' manifestó también que después de colgar los guantes se dedicará de lleno a enseñar a los nuevos boxeadores y dedicarse en sus negocios.

‘Como el boxeo me dio todo, ahora me dedicaré a enseñar a los nuevos boxeadores los conocimiento que adquirí como profesional, lo cual me llevó a conquistar dos títulos mundiales en mi carrera', agregó.

‘La Araña' Vásquez conquistó el título minimosca (108 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 29 de abril del 2005 al noquear en diez asaltos al colombiano Beibis Mendoza en la ciudad de Panamá. Defendió con éxito esa corona en tres ocasiones, derrotando al mexicano José Antonio Aguirre, el nicaragüense Nerys Espinoza y el venezolano Noel Arambulet.

Luego abandonó el título al tener problemas de peso y sube a la categoría mosca (112 libras), donde derrota al japonés Takefumi Sakata en París, Francia y gana la corona interina, ya que el titular Lorenzo Parra estaba incapacitado. Luego Sakata derrotaría a Parra y se convertiría en el campeón regular. Al realizarse la revancha entre ellos, en Tokyo, Japón, Vásquez es derrotado por decisión unánime.

También se enfrentó en dos ocasiones al filipino John Mark Apolinario, por el título interino gallo de la AMB. En ambas la pelea se quedó empate en 2013.

Pero en su última pelea el excampeón panameño viene de caer por decisión unánime ante el venezolano Edixon Pérez.

EDAD

34

Años tiene ‘La Araña' Vásquez y en su última pelea viene de caer por decisión unánime