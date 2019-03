¡Cógela suave, Brasil!

sábado 23 de marzo de 2019 - 12:01 a.m.

La Selección de Fútbol de Panamá tratará de no ser goleada en el primer amistoso en el interinato de Julio Dely Valdés

CHOQUE

Panamá tratará de no ser un esparrín para Brasil hoy (12:00 p.m.) en el Estadio Do Dragao de Oporto, Portugal. El equipo panameño jamás ha vencido a la Verdeamarela y buscará no salir humillado ante el Pentacampeón del Mundo.

Este también será el estreno de Julio César Dely Valdés como técnico interino y será su primer partido de preparación rumbo a Copa Oro 2019 (15 de junio al 9 de julio).

Sin embargo, el Brasil de Tite lo tomará para Copa América 2019 (del 14 de junio y 7 de julio).

‘Intentaremos ganarle a Brasil. Queremos dejar una buena sensación ya sea ganando o perdiendo. Sabemos que será difícil', expresó Julio Dely Valdés. Panamá jugará con un ultradefensivo 1-5-4-1, con 3 centrales, 2 laterales, 4 volantes y 1 delantero.

Un sistema con mucha amplitud y corto entre líneas. La única salida en el ataque será por los costados con Michael Murillo y Eric Davis.

Adolfo Machado, Fidel Escobar y Harold Cummings serán los centrales encargados de parar el 1-4-3-3 de Tite.

Aníbal Godoy y Armando Cooper serán los volantes de marca y Alberto Quintero y José Luis Rodríguez tratarán de construir juego.

Gabriel Torres va sólo en punta.

Panamá y Brasil se han enfrentado en 4 ocasiones.

Todas con saldo favorable para la ‘Canarinha': 5-0 en el Campeonato Panamericano de 1952, además de las victorias en los amistosos de 2001 (5-0), 2014 (4-0) y 2016 (2-0).

‘En teoría somos favoritos', dijo ‘Tite', técnico de Brasil, que no contará con Neymar, Gabriel Jesús y Vinícius Jr. por lesiones.

El portugués João Pinheiro será el encargado de pitar el Brasil vs. Panamá.