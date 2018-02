Coclé no se relaja en carnavales

Por eso se mantienen entrenando durante estos días de carnavales, no quieren pecar de confiados

PREPARACIÓN. El equipo de Coclé sabe que la meta del título se encuentra a unos cuantos kilómetros, primero deben sobrevivir a una complicada semifinal, ante Chiriquí en el Campeonato de Béisbol Juvenil.

‘A la hora de los culecos es la hora de los entrenamiento', dijo el técnico Cristóbal Girón.

El experimentado timonel quiere corregir detalles que no le gustaron en la serie ante Panamá Oeste.

‘Lo único que no me gusta es que siempre le damos gabela al equipo contrario, no siempre te van a salir lo batazos, pero han demostrado que pueden venir de atrás y eso es favorable para nosotros', explicó.

‘Sabemos que esta etapa es más difícil, más competitiva y nos vamos a enfrentar a un gran equipo', comentó sobre el rival Chiriquí, al que se miden desde el jueves próximo en el estadio Remón Cantera.