Coclé y Panamá Este en disputa por el primer lugar

miércoles 24 de enero de 2018 - 11:18 a.m.

Cinco equipos se mantiene empatados en la sexta posición

Colón se impone en casa ante Los Potros

La novena colonense obtuvo su séptima victoria, en la noche de ayer, ante Panamá Este, 3 carreras por 0, en partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula, de la Costa Atlántica. Jonathan Ardines fue el lanzador que se llevo el triunfo, trabajó 6 episodios un tercio tercios, en las que se enfrentó a 22 bateadores, permitió 4 imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 2 y boleó a 2.

Anótenle juego salvado a Jossimar Austin quien mantuvo la blanqueada. Cargo con la derrota el izquierdo Elvin Ramos. Colón anotó 3 carreras, conectó 6 imparables, no cometió errores en el campo de juegos. Por su parte Panamá Este no anotó carreras, conectó 7 imparables, cometió 2 errores en el terreno.

Darien estuvo cerca de sorprender a Herrera

El partido tuvo que llegar a las ultimas instancias para decidirse el partido, el tercera base Francisco Quintero, como héroe conectó un doble entre el jardín derecho y el central, para traer dos carreras a la casa, con las que Herrera dejó tendido en el terreno de juegos a Darién, 4 por 3, en emocionante desafío disputado en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré, consiguiendo la séptima victoria en el torneo.

Herreranos anotaron 4 carreras, conectaron 9 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Darién anotó 3 carreras, conectó 3 incogibles, cometió 2 errores en el terreno.

Occidente sorprendió a Bocas

El sexto puesto de la tabla de posiciones se lleno de aspirantes, luego de que Chiriquí Occidente dejara tendido a Bocas en la parte baja de la novena entrada,5 carreras por 6, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Occidente anotó 6 carreras, conectaron 10 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Mientras que por Bocas del Toro, anotaron 5 carreras, conectaron 5 imparables, cometieron 2 errores al campo de juegos.

Partidos para este miércoles 24 de enero

Los partidos para este miércoles 23 de enero serán entre: Occidente vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Metro vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Coclé vs Los Santos, Estadio Olmedo Solé; Chiriquí vs Bocas del Toro, en el Estadio Omar Torrijos; Veraguas vs Colón, Estadio Roberto Mariano Bula. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.