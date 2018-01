Coclé y Panamá Este, comandan el campeonato juvenil

jueves 25 de enero de 2018 - 1:08 p.m.

Panamá Este, Oeste, Coclé, Bocas y Colón fueron las novenas victoriosas de ayer

Potros sufrieron ante Metro

Tuvo que llevarse a cabo 10 entradas para que la novena de Panamá Este, superara a Panamá Metro, 6 carreras a 5, José Ramos sonó el imparable de oro, para traer a la casa a Claudio Castillo, para que Los Potros ganarán, en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

El derecho Jorge Aparicio trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con un episodio 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 5 bateadores, no permitió imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 2. Cargo con la derrota el derecho Gerardo Abrego.

Este anotó 7 carreras, conectó 8 imparables, cometió 4 errores en el campo de juegos. Por su parte Metro anotó 6 carreras, conectó 4 imparables, cometió 2 errores en el terreno.

Coclé masacró, destruyó, fulminó y finiquitó a Los Santos

La novena de Coclé no tuvo piedad ante Los Santos, 14 carreras a 3, en ocho entradas, en partido que se celebró en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, obtuvieron la victoria para no regalarle la primera posición al equipo de Panamá Este.

Julio Goff, fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios un tercio, en los que se enfrentó a 24 bateadores, le pegaron 6 imparables, pochó a 11 y boleo a 4. Perdió el encuentro Celestino Ulloa.

La leña roja anotó 14 carreras, conectaron 15 inatrapables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Mientras que, por Los Santos, anotaron 3 carreras, conectaron 8 imparables, cometieron 4 errores al campo de juegos.

Bocas se impone ante Chiriquí

Bocas del Toro sacó toda su artillería para dejar tendido al equipo de Chiriquí, en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, 6 carreras a 5, el autor de la hazaña fue Edwin Rodríguez quien se llevo la victoria.

Rodríguez, lanzando 4 entradas completas, en donde se enfrentó a 17 bateadores, que le pegaron 5 indiscutibles, ponchó a 3, boleó a uno. El partido lo pierde Claudino Guerra.

Por Bocas del Toro anotaron 6 carreras, conectaron 11 inatrapables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí anotó 5 carreras, conectó 14 incogibles, no cometió errores en el terreno.

Los Beep Beep mostraron superioridad ante los Indios de Veraguas

El equipo de Colón venció a la novena de Los Indios de Veraguas, 7 carreras por 5, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Luigui Miranda, en labor de 6 episodios 2 tercios, se anexó el triunfo, enfrentándose a 22 bateadores, que le sonaron 3 imparables, poncho a 5, concedió un boleto. El encuentro lo pierde Ricardo Corcho.

Colón anotó 7 carreras, conectó 12 incogibles, cometió 2 errores al terreno de juegos. Por su parte Veraguas, anotó 5 carreras, conectó 10 imparables, y cometió un error en el terreno de juegos.

Vaqueros respetaron su casa al vencer a Occidente

Panamá Oeste consiguió un triunfo importante al vencer, 9 carreras por 2, la novena de Chiriquí Occidente, en partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chame.

Kevin Pinto, trabajó 5 entradas completas, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 18 bateadores, que le conectaron 4 imparables, ponchó a 5, concedió 3 boletos. El partido lo pierde el izquierdo Raynier Ferrer.

Oeste anotó 9 carreras, conectó 12 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Occidente anotó 2 carreras, conectó 6 incogibles, cometió 5 errores en al campo de juegos.

Partidos para hoy

Los partidos para este jueves 25 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Colón vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Panamá Este vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Chiriquí vs Darién, en el Estadio de Meteti; Bocas del Toro vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé; Veraguas vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.