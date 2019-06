‘Hay Cholo pa' rato'

lunes 17 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

‘El hijo de Matusalén' (así lo llaman de cariño) conversó con El Siglo sobre sus secretos, logros, su retiro

Manuel ‘Cholo' Torres es un ejemplo positivo para todas las edades dentro y fuera de las canchas. Deja boquiabierto ver a un señor de 40 años (41 años en noviembre) corriendo como un chico de 20, durante 90 minutos fecha a fecha y diariamente en los entrenos del CAI. Y como si fuera poco, el arraijaneño suma 17 títulos (14 de LPF, 2 de LNA y 1 con la Selección) en el fútbol nacional.

¿Qué haces para correr como un pelao?

Me alimento 3 veces al día (desayuno, almuerzo y cena), no me salto las comidas, duermo 8 horas, entreno diariamente. Le hago 100% caso a mi preparador físico, hago cada ejercicio bien, estoy lejos de los vicios y trato de ser un hombre fuerte de mente.

¿Los títulos te corretean?

Le doy gracias a Dios por esos lindos momentos. Cada partido lo salgo a ganar. Trato de ser un guerrero en la cancha. Soy puntual en cada entrenamiento para exigirle a mis compañeros. Peleo cada pelota. Motivo a mis compañeros en los momentos difíciles.

¿Cuándo te retiras?

Hay ‘Cholo' pa' rato. Me voy a retirar cuando Dios quiera. Por ahora Dios me regala fuerzas, condiciones y muchos deseos de alcanzar más metas. Amo el fútbol y mientras mantenga un buen nivel y me pueda levantar sin dolores, seguiré jugando.

¿Sientes que te faltó apoyo para jugar en el exterior y en más procesos con la Selección?

Cierto (tristeza en su rostro). No tuve quien me respaldara para jugar en el exterior. Mansilla, ‘Cheche', Guimaraes y Stempel me llamaron a la Selección, pero después del 2009 no me tomaron en cuenta. Con Stempel gané la Copa Centroamericana 2009, mí título más especial.

A nivel de clubes ganaste 7 títulos con San Francisco, 5 con Árabe Unido y 4 con el CAI, ¿cuál es el más especial?.

Este último con el CAI (Clausura 2019). Era una final soñada para mí. Ambos son de la provincia de Panamá Oeste. Ambos equipos significan mucho para mí. Con San Francisco viví una era ganadora y con el CAI estuve luchando por ascender y ahora logramos 2 títulos en la LPF.

¿Ves imposible que te llamen a la Selección para algún partido por tu edad?

No lo veo imposible. Se han dado casos en otras selecciones que convocan a jugadores veteranos y a mundiales. Jamás le diré no a la Selección y si me llega un llamado, yo feliz. Aprovechando la pregunta, yo recomendaría a Abdiel Ayarza. Él lo da todo en la cancha y lo demostró con CAI.

¿Cuál fue tu peor momento en el fútbol?

Cuando agredí al profe Juan Carlos García (DT de Plaza Amador) en las semifinales del Apertura 2015 ante Árabe Unido. Perdí la cabeza cuando me sustituyó, quería seguir luchando. La sanción (15 fechas) me dolió. Le pedí disculpas al profe, me sentí mal por lo que hice y me arrepiento.

¿Qué harás después del retiro?

Soy soldador. Es mi segunda carrera después del fútbol. Sin embargo, no descarto estudiar para director técnico. En el fútbol nacional aprendí mucho de Saúl Suárez (su DT en el Árabe Unido), y en el fútbol internacional me gusta la filosofía de Diego Simeone (DT del Atlético Madrid).