Chiriquí a un paso de la clasificación

sábado 27 de enero de 2018 - 2:13 p.m.

5 equipos se se mantiene empatados, buscando la clasificar a la ronda de ocho

Trece episodios, tomó el partido entre Chiriquí contra Panamá Este. Un imparable de oro conectó Diego Trejos, en la parta alta del décimo tercer episodio, para traer dos carreras que le dieron la victoria a los chiricanos, 7 por 5, ante “Los Potros”, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Gustavo Wong, trabajó para anotarse el triunfo, con un episodio un tercio lanzados, en los que se enfrentó a 5 bateadores, permitió un imparable, no le anotaron carreras y un ponche recetado. Cargo con la derrota el derecho José Murillo.

Chiriquí anotó 7 carreras, conectó 13 imparables, cometió 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Panamá Este anotó 5 carreras, conectó 11 imparables, cometió 3 errores en el terreno.

-Metropolitanos clasifica tras vencer a los Vaqueros

Panamá Metro mantiene una senda de victorias favorables, esta vez la obtuvo ante Panamá Oeste, luego de imponerse, 3 carreras por 2, en el Estadio nacional Rod Carew de la cuidad capital.

El abridor del partido Kevin Rodríguez, fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios completos, en los que se enfrentó a 20 bateadores, le pegaron 5 imparables, ponchó a 2 y boleó a 4. Anótenle juego salvado al derecho Dereck Arroyo. Perdió el encuentro Jonathan Amaya.

Metro anotó 3 carreras, conectaron 8 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que, por Oeste, anotaron 2 carreras, conectaron 6 imparables, cometieron 2 errores al campo de juegos.

Santeños obtienen victoria importante y Darién sigue perdiendo

Los Santos vencé a Darién, 6 carreras por 1, y así se llevan la clasificación a la ronda de ocho, en el partido que se disputo en el Estadio de Metetí. El picheó de Raúl De Gracia, fue fundamental para su pase.

De Gracia, tiró una joya de lanzamientos para apuntarse la victoria, lanzando 8 entradas completas, en donde se enfrentó a 26 bateadores, que le pegaron 2 indiscutibles, ponchó a 2, no boleó a nadie. El partido lo pierde Jacob López.

Por Los Santos anotaron 6 carreras, conectaron 11 inatrapables, no cometieron errores en el campo de juegos. Por su parte Darién anotó 1 carrera, conectó 4 incogibles, cometió 6 errores en el terreno

Occidente sorprende a los Indios, y se mete en la lucha por la clasificación

El equipo de Chiriquí Occidente venció a la novena de Veraguas, 11 carreras por 4, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago

El derecho Marlon Méndez, en labor de 5 episodios un tercio, se anexó el triunfo, enfrentándose a 26 bateadores, que le sonaron 7 imparables, poncho a 4, concedió un boleto. El encuentro lo pierde Jorge Rodríguez.

Occidente anotó 11 carreras, conectó 12 incogibles, cometió 2 errores al terreno de juegos. Por su parte Veraguas, anotó 4 carreras, conectó 10 imparables, y cometió un error en el terreno de juegos

Coclé recupera su postura ante Bocas del Toro

La leña Roja de Coclé, volvió a demostrar el por que es el favorito para muchos en el campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, superó en ocho entradas a la novena de Bocas del Toro, por pizarra de 17 carreras por 7, en partido que se jugó en el Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.

Edgardo Rosales que entró en labor de relevó, trabajó 2 entradas 2 tercios, para anotarse el partido ganado, se enfrentó a 9 bateadores, que le conectaron 2 imparables, ponchó a 2, concedió 2 boletos. El partido lo pierde Yeyckel Thompson.

Coclé anotó 17 carreras, conectó 14 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Bocas del Toro anotó 7 carreras, conectó 11 incogibles, cometió un error en al campo de juegos.

Herrera masacró, destruyó, fulminó y finiquitó a Colón

El equipo de Herrera aplastó en ocho episodios, a la novena de Colón, 11 carreras por 0, en un partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Joel Domínguez, en labor de 8 episodios completos, se anexó el triunfo, enfrentándose a 28 bateadores, que le sonaron 5 imparables, poncho a 4, concedió un boleto. El encuentro lo pierde Josué García.

Herrera anotó 11 carreras, conectó 18 incogibles, no cometió errores al terreno de juegos. Por su parte Colón, no anotó carreras, conectó 5 imparables, y cometió un error en el terreno de juegos.

Partidos para hoy

Los partidos para este sábado 27 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Los Santos vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Occidente vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson; Chiriquí vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Bocas del Toro vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Coclé vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.