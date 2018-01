Las chicas del Sanfra entrenan sin saber su futuro

viernes 5 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Por su parte, el gerente deportivo del San Francisco FC, Antonio Ortega, manifestó que ellos están trabajando para solucionar el problema

Fútbol. La incertidumbre del San Francisco Femenino, si continuarán o no como equipo en la siguiente temporada de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) esta siendo un gran problema para la directora técnica Jeniffer Rose.

‘Estamos trabajando, las muchachas no pueden mantenerse inactivas, tengo ofertas de otros clubes, pero por respeto al equipo me mantengo a pesar de que esta temporada aún no conocemos si vamos a seguir con el Sanfra', explicó Rose.

Mientras que Rafael Hernández, encargado de la logística de Sanfra, confirmó que está de acuerdo con la declaración de Rose y que ellos solo desean el bien de las 25 jugadoras.

Por su parte, el gerente deportivo del San Francisco FC, Antonio Ortega, manifestó que ellos están trabajando para solucionar el problema.

‘Nosotros estamos trabajando para mejorar esta situación con el equipo Femenino esperando una pronta solución', agregó.