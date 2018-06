Cheryschev: "no había soñado con una tarde como esta"

jueves 14 de junio de 2018 - 1:32 p.m.

Rusia aplasto con un marcador 5-0, al conjunto de Arabia Saudita

Denis Cheryshev, extremo del Villarreal y de la selección rusa, fue elegido mejor jugador del partido merced a al doblete logrado en una tarde que "no había imaginado nunca", el día que Rusia abría "su" Mundial ante Arabia Saudí con una goleada.



"Ni en mis mejores sueños había imaginado una tarde así", explicó Cheryschev con el trofeo en la mano que le acreditaba como el mejor del 5-0 de los suyos ante los "halcones verdes del desierto".



"Estoy muy contento por haber ayudado a mi equipo y por mi familia. Han sufrido mucho", dijo en rueda de prensa en el estadio Luzhniki en referencia a unos años de altibajos y sin regularidad por culpa de las lesiones. Así mismo, reconoció que aconsejaba a su equipo no "cruzar los brazos" ante lo que se avecina.



El internacional ruso fue el elegido por el seleccionador Stanislav Cherchesov para sustituir al lesionado Alan Dzagoev en el minuto 24 y no desaprovechó la ocasión de ser el héroe de su país. Antes del descanso ya había encarrilado el partido. Acabó Firmando dos goles de bella factura con dos disparos inalcanzables para el portero saudí Almuaiouf.



"Ya era feliz con estar entre los 23 y con esto no había soñado. Siempre respeto las decisiones de mi entrenador, no tengo derecho a enfadarme. Voy a seguir trabajando en el mismo nivel", apuntó.