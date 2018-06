¡Cero sexo!

domingo 10 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Los jugadores de Panamá no podrán mantener relaciones sexuales durante el Mundial de fútbol

RESTRICCIÓN

El técnico de la selección de Panamá, el colombiano Hernán ‘Bolillo' Gómez, prohibió a sus jugadores panameños mantener relaciones sexuales mientras disputan el Mundial de Rusia-2018, así lo confirmó el defensor Harold Cummings en la rueda de prensa.

‘Como en todas las selecciones, hay restricciones y esa que tú mencionas es una de ellas. Pero más allá de las restricciones que imponga el entrenador, los jugadores somos conscientes de que para rendir hay que hacer sacrificios y éste (el sexo) es uno de ellos', respondió el defensor al ser cuestionado por este tema ante un periodista ruso.

Sobre el video arbitraje que se utilizará en esta Copa del Mundo, Cummings manifestó que ya lo conocemos al militar en la MLS, y solo es cuestión de adaptarse.

‘Es una regla de la FIFA e independientemente del gusto o no gusto ya está estipulado y no se va a cambiar. En la MLS ya estamos acostumbrados al sistema y no veo nada negativo que afecte al fútbol, mejora el ‘fair play' y ayuda al árbitro, que no tiene ojos en la espalda para ver todo lo que ocurre en la cancha', concluyó Cummings, de 26 años.

La selección nacional realizaron ayer su segundo día de entrenamientos en Saransk, Rusia, sede del campamento base.

FECHA

18

De julio, Panamá debutará en la Copa del Mundo ante la selección de Bélgica