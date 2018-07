Cención llevará el emblema nacional

sábado 7 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

OFICIAL. El joven karateca Héctor Cención será el abanderado de la delegación panameña en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto.

Cención, quien fue el único atleta postulado, recibió los 29 votos de los presidentes que participaron en la Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP), que se desarrolló la noche del pasado jueves.

‘Venía en el autobús, estaba medio dormido, y mi sensei me dice: ‘eres abanderado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe'. Me puse serio y le dije que era mentira; pero me reiteró que era verdad. ‘¿En serio?', le pregunté otra vez y me dijo que llevaría la bandera panameña en Barranquilla', explicó Cención a la agencia EFE.

En la Asamblea General del COP, también se conoció que Panamá llevará una delegación de 191 personas, 123 de las cuales serán atletas (44 mujeres y 79 hombres), 16 menos que los Juegos de Veracruz 2014, y competirá en 23 deportes (22 individuales y uno por equipo).

En esta justa continental, Panamá competirá en atletismo, béisbol, badminton, boliche, boxeo, ciclismo de ruta, ecuestres, esgrima, gimnasia, golf, judo, karate do, levantamiento de pesas, luchas, natación, pentatlón moderno, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, triatlón, squash y voleibol de playa.