El Celta mete presión

lunes 10 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Acumuló más de 3 mil minutos de juego.

Édgar Yoel Bárcenas, el mejor jugador panameño del momento, aún no sabe si seguirá jugando en el fútbol español, aunque el interés del Celta de Vigo, equipo de la ‘Liga de las Estrellas', mete presión y prepara una buena oferta.

Una fuente cercana al jugador, explicó a El Siglo que el interés sí existe y todo depende lo que se negocie, teniendo en cuenta que el Real Oviedo (su actual equipo) tiene la primera opción.

Bárcenas, de 25 años, es jugador de Xolos de Tijuana y también existe una posibilidad de ser fichado por uno de los grandes de la Liga MX.

Este sería el plan C, de no tomar la opción el Real Oviedo o de no gustar la oferta del Celta.

El ex jugador de Lobos Buap y el Árabe Unido, hizo la tarea en la temporada 2018-2819 de la Liga 2 con el Oviedo. Jugó 37 partidos, 36 de titular, marcó 6 goles y dio 6 asistencias.

Bárcenas se unió ayer a la Selección de Panamá y hoy parten rumbo a Estados Unidos para competir en la venidera Copa Oro 2019.

El colonense no estuvo en los amistosos ante Colombia y Uruguay y se perdió la fecha 42.