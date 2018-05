Castillejo: "No me cabe en la cabeza el positivo de 'Canelo'

jueves 10 de mayo de 2018 - 10:26 a.m.

Agregó que como canelo está sancionado, ahora ve complicado que, cuando vuelva, pelee con Golovkin

El español Javier Castillejo, ex campeón mundial de los pesos superwelter (CMB) y medio (AMB), señaló que en el boxeo "hay muy poco dopaje" y le extraña "que una estrella como 'Canelo' Álvarez haya dado positivo".

"No me cabe en la cabeza. Si es así, es una torpeza por su parte. Se habla de que la carne en México está contaminada. No lo sé, no puedo dar detalles", dijo a Efe sobre el positivo por clembuterol del púgil mexicano, sancionado con seis meses y que no pudo por ello pelear con el kazajo Gennady Golovkin por el titulo mundial del peso medio.

"Estoy en contra de todo el que engaña y hace trampa. Yo hice un campeonato del mundo en Alemania con un argentino (Mariano Natalio Carrera) que dio positivo por la misma sustancia y me cabreé mucho, me sentó fatal.

Si pierdes, que sea porque el otro es mejor que tú", dijo Castillejo a Efe. "'Canelo' está sancionado y ahora veo complicado que, cuando vuelva, pelee con Golovkin. Pero sería interesante, la afición la quiere", señaló el expúgil español, recién llegado de Los Ángeles, donde asistió precisamente al combate entre el campeón mundial kazajo y el estadounidense de origen armenio Vanes Martyrosian.

Castillejo considera a Golovkin "la Champions League del boxeo actual, una superestrella". El único boxeador español que ha sido campeón mundial en dos pesos distintos, retirado desde 2009, vuelve a la actualidad por su candidatura al Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que se fallará el próximo miércoles.