Carstens llevará bandera panameña en Lima en sustitución de Edward

viernes 5 de julio de 2019 - 5:15 p.m.

Edward pidió disculpas a las personas que lo apoyaron para dicha designación.

La taekwondista Carolena Carstens será la abanderada de Panamá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de que el escogido inicialmente, el corredor Alonso Edward, no pueda hacerlo por compromisos previos a la competencia.



"Lamentablemente, por motivos de competencias y entrenamientos agendados previamente se me imposibilita llegar a tiempo al evento de inauguración y ondear mi bandera con orgullo", informó el atleta panameño en sus redes sociales.



Edward pidió disculpas a las personas que lo apoyaron para dicha designación y a todos los panameños que lo alentaron y felicitaron en las redes sociales.



El atleta sacó 16 votos el jueves para ser el abanderado, aunque ante las dudas de que no podría estar en la apertura debido a ciertos compromisos, la Asamblea del Comité Olímpico de Panamá (COP) dejó abierta la posibilidad para que el segundo con más votos lo supliera.



Con esta premisa y lo expuesto por el atleta, el COP publicó este viernes en su cuenta de Twitter: "Carolena Carstens (Taekwondo) será la abanderada en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019".



Carolena recibió 11 votos en la designación del abanderado en la Asamblea General, realizada el jueves 4 de julio, agrega el mensaje de Twitter.



Cartens, de 23 años y dos veces olímpica por Panamá (en Londres 2012 y Río 2016), es una de las figuras de la delegación del país centroamericano con posibilidades de lograr medallas en los Juegos Panamericanos.



La delegación panameña para estos juegos de Lima está compuesta por 83 deportistas, de los cuales hay 46 hombres y 37 mujeres, que competirán en 18 disciplinas.



Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto.