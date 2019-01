Se cansó de no jugar

lunes 21 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Miller dejó Feirense y probará en la Premier de Kazajistán

LEGIONARIO

Roderick Miller se cansó de no ver minutos en el CD Feirense de la Primeira Liga de Portugal.

El zaguero panameño llegó a un mutuo acuerdo con Azuis da Feira y se irá al Asia Central para encontrar esa regularidad.

‘Me voy desanimado por la falta de profesionalismo del club. Todo es un desorden. No me ponen a jugar estando en un buen nivel y el equipo pierde y pierde. No puedo aguantar más esta situación. Necesito jugar, me voy con la frente en alto, pues demostré condiciones (entrenamientos) el tiempo que estuve allí (4 meses)', dijo Miller en exclusiva para El Siglo.

Nuevos aires

Miller, de 26 años, firmó con el Al FC Okzhetpes Kokshetau de la Liga Premier de Kazajistán. Este equipo es el último campeón y es dirigido por el ruso Vladimir Mukhanov.

‘En el Okzhetpes Kokshetau de Kazajistán tendré más participación y ganaré más dinero. Mi objetivo es jugar fecha a fecha para aportarle a mi nuevo equipo y volver a la Selección de Panamá', agregó el exjugador del San Francisco y del Atlético Nacional de Colombia.

Miller solo jugó 5 minutos con el Feirense y fue convocado 5 veces. Una lesión muscular lo mantuvo algunas semana fuera.

El zurdo necesita minutos, solo ha disputado 15 partidos en los últimos 2 años.