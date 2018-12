Campeón en Guatemala

domingo 16 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

A lo grande celebró el portero panameño José Calderón, quien sacó la bandera de Panamá

CELEBRA. Guastatoya conquistó el Bicampeonato ayer al empatar contra Comunicaciones 1-1 en la final de vuelta del Apertura 2018 de la Liga Nacional de Guatemala, 3-2 en el global. El segundo título para el entrenador nacional Amarini Villatoro.

A lo grande celebró el portero panameño José Calderón, quien sacó la bandera de Panamá.

‘Muy contento, no se me había dado en otras ocasiones y como dije hace un momento, Dios tiene grandes cosas para mí, he tenido un año fenomenal, le doy gracias a Dios y a mi familia, que me acompañan en este gran momento', expresó muy emocionado Calderón.

Guastatoya suma así su segundo título de la Liga Nacional desde que ascendió hace cuatro años: Clausura 2018 y Apertura 2018, además tiene dos subcampeonatos Apertura 2015 y Clausura 2017.