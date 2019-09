Camargo pasó un gran susto

viernes 13 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Johan Camargo estará día a día con los Bravos de Atlanta, después de su golpe

El panameño Johan Camargo ha tenido que echar mano de toda su paciencia esta temporada con los Bravos de Atlanta, está consciente que estar en las Grandes Ligas es para fuertes de mentes.

Camargo sufrió una lesión su rodilla derecha la noche del miércoles que lo sacó del partido que enfrentaba a Los Bravos ante los Filis de Filadelfia en el cuarto episodio, pero por fortuna no es nada grave.

‘Le doy gracias a Dios porque todo salió bien, fue el golpe, fue algo emocional en el momento, me asuste, pero como dije, todo salió bien y vamos a seguir día a día', explicó Camargo más tranquilo tras ese incidente, por el que pasó tremendo susto.

El capitalino estuvo cerca de sufrir la misma lesión que sacó de temporada a Christian Yelich, por una fractura en la rótula de la rodilla derecha.

Los Cerveceros de Milwaukee anunciaron ayer que no tendrá que operarse.

‘Increíble lo que pasó con Christian Yelich, incluso antes del juego estaba hablando aquí ‘Wao como se perdió la temporada', y bueno hoy me pasa a mí y en el momento me asusté por eso, porque hay varios que ya les ha pasado pero gracias a Dios no fue nada serio', agregó.

Por su parte el mánager de Los Bravos, Brian Snitker aún desconocía al 100% el estado de Camargo, pero confiaba en que no fuera nada de lamentar.

‘Todavía está dolorido. No tenemos nada definitivo. Estaban haciendo las pruebas y todo, pero todavía era doloroso caminar. Eso no es bueno. Pero supongo que si las pruebas son limpias, será algo cotidiano', comentó.

Esta temporada batea para .233 en 98 partidos.

Camargo además pasó unas dos semanas en Ligas Menores, justo cuando su ofensiva pasaba por un mal momento.

Sin contar el partido de anoche, Los Bravos son líderes del Este de la Liga Nacional con registro de 91 victorias y 56 triunfos y ya están pensando en instalarse en la próxima postemporada.