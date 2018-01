¡Ni cama tenía!

Allí encontramos a su esposa y su madre en una larga fila. La órdenes eran de no molestar al paciente.

martes 30 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Aún no hay noticias de la gravedad de la lesión de Fidel Caesar y la familia está preocupada por las condiciones del Santo Tomás

DELICADO

La familia de Fidel Caesar se siente preocupada por lo poca información de su lesión cervical y por la mala atención que recibe en el Santo Tomás. El defensor del Alianza FC está tirado en una cama y aún no hay fecha de operación.

El Siglo visitó ayer el ‘Elefante Blanco' en busca de noticias del jugador de 33 años.

Allí encontramos a su esposa y su madre en una larga fila. La órdenes eran de no molestar al paciente.

‘Estoy preocupada. Fidel tiene miedo de no volver a caminar. Yo le digo que no hable así. Él está en una cama con una pierna afuera. Cuando llegó no tenía ni cama. Necesita a alguien que lo atienda, que le limpie la cara... Lo tienen allí tirado, olvidado', dijo Emilsa Winford, esposa de Fidel.

Emilsa, entre lágrimas, expresó que solo duró dos horas en el Hospital Nacional y que en el Santo Tomás le han dado mucha larga al tema de los resultados de los exámenes y al siguiente paso que sería la operación.

‘Fidel no ha comido, no ha bebido, tiene venoclisis. Puede hablar, tiene sensibilidad y algo de movimiento. Lo malo es que nos dicen que nos darán noticia a una hora tal y no es así. Se están demorando mucho', agregó.

Una amiga de la familia Caesar detalló que en Urgencias del Santo Tomás hay pocas camas y que el jugador estaba mejor atendido en el Hospital Nacional.

También confirmó que tiene lesión en dos vértebras, una de ella la C-6. Otro familiar, que no quiso revelar su nombre por lo delicado del tema, dijo que lo van a operar.

Buscamos la versión de un médico del Hospital que comentó que primero debe desinflamarse para la operación.

Además que el costo supera los 7 mil dólares en un hospital privado, monto total que cubre el seguro de los futbolistas de la LPF.

‘Creo que ahora lo relevante es la salud de Fidel. No vamos a generar polémica, ni morbo, pues nuestro interés primario es la salud de Fidel', aclaró Rubén Cárdenas.

El presidente del Alianza FC ha estado pendiente del tema.

Fidel Caesar sufrió una aparatosa caída en el CAI Panamá ante Alianza FC el pasado sábado en el 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

El aliancista fue desacomodado por José Fajardo al minuto 83'. El partido quedó 2-2.

Se pronuncian

‘Estamos trabajando de la mano con el club al que pertenece el jugador para que, tal y como ha sucedido desde el momento en que se produjo la lesión, el futbolista siga recibiendo las asistencias médicas adecuadas', dijo la Liga Panameña de Fútbol en un comunicado.

‘Hemos recibido información del Alianza FC, que Caesar se encuentra en condición estable, a la espera de un diagnóstico final que pueda dar más luces sobre cuáles serán los pasos por seguir de cara a una pronta recuperación', agregaron.

La operación de Fidel Caesar tendría un costo superior a los 30 mil dólares en un hospital privado.