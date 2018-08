Le dan calle a Ronaldo Córdoba

sábado 25 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

El fallo de la audiencia realizada ayer, dejo al futbolista con medida cautelar, no puede salir del país

DECISIÓN. El jugador del club Costa del Este FC, Ronaldo Córdoba, quedó en libertad luego de ser exonerado por delito de robo que se le impuso, por la supuesta participación en el hurto de un celular el pasado miércoles en el Restaurante La Tapa del Frasco en Bella Vista.

El fallo de la audiencia realizada ayer, dejo al futbolista con medida cautelar, no puede salir del país, impedimento de acercarse a la víctima que lo acuso y debe reportarse cada martes.

‘Todavía estamos en un proceso de investigación. Agradezco a todos los que me apoyan, mi familia, amigos y clubes. Esto me dejo con una lección muy grande, esto no se acaba, voy a seguir jugando y demostrar mi fútbol', manifestó Córdoba.

Por otra parte, el club a través de Héctor Medina, informó que el jugador seguirá teniendo apoyo legal.