A callar bocas

sábado 4 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Ward será compañero de su compatriota Richard Dixon (defensor de 36 años) y es casi un hecho que debute mañana ante Carmelita FC por la fecha 3 del Apertura costarricense

OPORTUNIDAD. Humberto Ward (26 años), criticado por muchos por su supuesta ‘mala definición', ha llegado a la Primera División costarricense.

‘El Flaco' firmó con el Limón FC por un año. El exdelantero de Chorrillo FC, Plaza Amador, Atlético Veragüense y Alianza, ya entrena con el equipo caribeño.

‘Muchos me decían que no daba más, pero eso me dio más fuerzas para luchar. Ahora aprovecharé esta oportunidad más que nunca', dijo Ward.

‘Feliz por la oportunidad. Tengo dos días entrenando con el Limón. Ya tengo todo en regla para jugar. Estoy a disposición del técnico. En los entrenamientos he marcado goles y he entrenado con el equipo titular', agregó.

El chorrillero es el quinto panameño jugando en Costa Rica en este momento. Ronaldo Dinolis (Santos Guápiles), Abdiel Arroyo (Alajuelense), Nelson Barahona (Cartaginés) y Richard Dixon (Limón FC).