Calentaron el ambiente

miércoles 25 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

‘Látigo' Walters y ‘El Olímpico' Marriaga ya tienen ganas de pelear

BOXEO

Los estelaristas Eric ‘Látigo' Walters, de Panamá y Eduard ‘El Olímpico' Marriaga, de Colombia, calentaron el ambiente en la conferencias de prensa previo al combate que tendrán el próximo 17 de agosto en el Centro Comercial Los Andes Mall, en San Miguelito.

El primero en tomar la palabra fue ‘El Olímpico' Marriaga, quien manifestó que hará una gran pelea ante el colonense ‘Látigo' Walters y pronóstico que saldrá airoso esa noche.

‘Quiero agradecer a mi apoderado Enrique Mcintyre, y a todo mi equipo de trabajo por confiar en mi. Haremos ese día (17 de agosto) un mejor Eduard Marriaga, por eso me vine a Panamá para aprender y solo espero que Eric Walters venga bien preparado y hagas un buen show', expresó Marriaga.

Mientras que Walters fue más certero y manifestó que ese día la pelea será candela.

‘Vengo con mucha sed y tragarme su sangre, como vengo con sed le voy agarrar la cabeza. Y él va soñar conmigo, porque voy a ser su pesadilla', disparó Walters.

‘El Olímpico' no se quedó callado y ripostó de inmediatamente.

‘Ahora te vamos a llamar caníbal y no látigo, tu no serás mi pesadilla, esto no es política para estar hablando, esto es boxeo. Además siempre trabajo para grandes objetivos y no solamente pelearé por ese título, sino iré por un título mundial', concluyó el colombiano radicado en Panamá.

El duelo entre Walters (11-3-1, 6 KO) y Marriaga (12-0, 9 nocauts), será por el título Fedecentro superpluma (130 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Otro que peleará por la faja regional en esta función, denominada ‘Zona Box 2' que organiza el promotor panameño Diego Victoria de la empresa G&V Entertainment, será el coclesano Julio ‘Kirikikí' Escudero (16-7-1, 11 KO) ante el colombiano Wilner Soto (20-4-0, 11 KO).

El duelo de Escudero y Soto es por el cetro Fedecentro de las 122 libras de la AMB.

También estará viendo acción, el chiricano Aristides ‘El Fusil' Quintero (20-12-2, 17 KO) frente al jamaiquino Michael Gardener (8-2-0, 4 KO). La pelea está pactado en 154 libras a seis asaltos.

Jesús ‘Bam Bam' Arboleda (10-3-0, 5 KO) chocará ante Adir ‘Viper' Sánchez (11-18-2, 6 KO), en 150 libras a seis asaltos.

==156==========

TOTAL

10

Peleas se efectuará la noche del próximo 17 de agosto