Bryan 'La Roca' De Gracia retorna al cuadrilátero

lunes 9 de julio de 2018 - 4:16 p.m.

Bryan De Gracia tendrá el evento principal de la cartelera boxistica "Poder Fulminante"

El clasificado #10 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Bryan 'La Roca' de Gracia tendrá nuevamente que subir al tinglado para enfrentarse contra el venezolano Luis Niño, en la cartelera “Poder Fulminante” de Promociones y Eventos del Istmo.

El choque será el 9 de agosto y en esta ocasión De Gracia llega con una seguidilla de tres victorias consecutivas desde el 5 de julio del 2017, venciendo por knockout a Walter Estrada (5/7/2017) , Sergio Perales (14 de Septiembre de 2017) y Wallington Orobio (19 de abril de 2018); dejando al chiricano con una foja de 23 ganadas (19 por la vpia rapida), una derrota (Jorge 'El Buffalo' Sánchez) y un empate.

Mientras tanto, su oponente a pesar de mantener un récord de 11 victorias (10 por KO) y 5 derrotas, no pierde desde el 9 de septiembre del año pasado.

El combate de estos dos guerreros está pactado en 126 libras y 10 asaltos.

En la cartelera también contara con la participación de Jaime Arboleda (12V-1D) quién se enfrentara contra Jampier Oses de Venezuela (13V-3D-1E; Carlos Ortega (13V-5D-2E) vs Jesús Santos (7V-14D-1E); Karla Mendoza(1E) vs Terresa Almengor (1E); y Daniel Lezcano vs Arnulfo Bejerano (ambos debutan)