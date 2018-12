‘Brigantia'se dio a respetar en la pista

domingo 9 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

LOGRO. La criolla tresañera ‘Brigantia' con impecable monta del látigo internacional Luis Sáez, sacó la casta para alzarse con la victoria en la Copa Dama del Caribe, celebrada dentro del marco de la serie caribeña que se corrió por segundo año consecutivo ayer en el hipódromo de Gulfstream Park.

La ganadora recorrió la distancia de los mil 700 metros en 1.49.4 y le correspondió 51 mil 620 dólares, de la bolsa de $89 mil.

El segundo lugar fue para la también nacional ‘Rosa Salvaje' que le toca 17 mil 800 dólares, la tercera representante panameña ‘La Coronada' quedó cuarta y coge cinco mil 340 dólares.

OTROS RESULTADO

En la Copa Invitacional el triunfo fue para ‘Mishegas' de Puerto Rico con el boricua Irad Ortíz Jr; aquí ‘Trincheto' arribó cuarto.

Los otros defensores de Panamá ‘'California Music' y ‘Coltimus Prime' fueron retirados en horas de la mañana por fiscalización veterinaria.

La Copa Velocidad fue capturada por ‘Big Boris One' de Venezuela con Paco López sobre sus lomos, ‘Candy Power' de Panamá arribó quinta, ‘El Titi' sexto, y ‘You Never Know' séptimo.

En la Copa Fraternidad del Caribe el triunfo fue para ‘Jala Jala' de México con guía de Irad Ortiz Jr; ‘Fray Angélico' de Panamá con Luis Sáez logró la escolta, ‘Dynamo' llegó en la novena y última posición.

En el evento estelar Clásico Internacional del Caribe la victoria fue para el súper favorito de México ‘Kukukulkan' con Irad Ortíz Jr., que tripleteó, el nacional ‘Dario Ruth' con Jhon Velásquez arribó cuarto, mientras ‘Sol De Orión'con José Lezcano quedó séptimo de ocho participantes, ‘Señor Ben Hur' también fue retirado por fiscalización veterinaria.