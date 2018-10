En brazos de mamá

martes 2 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Después de una gran temporada de novato con los Angelinos de Los Ángeles, llegó ayer a Panamá el lanzador Jaime Barría

ORGULLOSOS

Luego de una larga temporada llena de éxito, el lanzador panameño Jaime Barría regresó ayer a Panamá, ya era hora de volver a casa, con la gente que lo quiere y quienes disfrutaron de toda su actuación con los Angelinos de Los Ángeles.

La más ansiosa era su mamá, la señora Nubia Soto, quien fue la primera en darle un fuerte brazo, lleno de amor y orgullo.

Barría llegó para descansar y en la terminal área conversó con El Siglo sobre su campaña y el aprendizaje.

¿Jaime bienvenido a Panamá, un año para no olvidar?

Contento por el año que tuve, fue un sueño que tenía y gracias a Dios se cumplió.

¿Como evalúas tu actuación?

Bueno, de los cinco abridores, fui el que más ganó y que tuve buen récord.

¿Pensaste que esta temporada sería tan buena?

No pensé que iba a subir tan rápido, creía que me iban a dar la oportunidad en septiembre.

¿Cual fue el momento más especial?

Cuando me llamaron desde Triple A, también cuando llamé a mis padres que se pusieron contentos, porque era un logro que desde chico quería.

¿Que te dijo la organización para la próxima temporada?

Todavía no hay planes, me tengo que mantener trabajando fuerte, hay bastante chance de hacer el equipo desde el comienzo.

¿En tu ultima salida parecía que venía el triunfo 11?

Tiré 4.2 buenos, el mánager me dio la confianza, pero no la aproveché con los dos últimos bateadores que le di bases por bolas, creo que podía sacar el out.

¿Cual fue tu experiencia con Mike Scioscia?

Creo que es uno de los mejores, fueron 19 años con el equipo, sabe tratar a los latinos, si tienes algo malo te ayuda y eso es lo que me llevo de él.

¿Que significó para tí lanzarles a equipos grandes como Astros, Yanquis...?

Fue una año de mucho aprendizaje, en cada salida me adaptaba al sistema.

¿Que pelotero fue el que más te ayudó?

Albert Pujols.

¿Cuál fue el mayor cambio que tuviste que hacer?

Tratar de equivocarme lo menos posible con los lanzamientos altos.