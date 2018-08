Brasileño Adriano admite que entrenaba 'borracho'

jueves 30 de agosto de 2018 - 10:34 a.m.

El descontrol y la depresión de Adriano comenzó con la muerte de su padre

Adriano Leite Ribeiro, conocido a nivel futbolístico como Adriano o 'El Emperador', habló sobre la adicción que arruinó su carrera.

Su gran problema fue el alcohol. "No sabía cómo disimularlo, llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba aunque estuviese borracho del todo. Entonces me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares". Así relató el exdelantero brasileño su vida a R7.

"Sólo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter de Milán”, aseguró el jugador que en su etapa de futbolista conquistó la Copa América de Perú en 2014, la Confederaciones en 2016 y jugó el mundial de Alemania 2016.

El descontrol y la depresión de Adriano comenzó con la muerte de su padre. "Sólo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber", contó a R7.

Adriano jugaba por entonces en el Inter y no disimulaba sus problemas con el alcohol, que lo llevaron a tener fuertes discusiones con el entrenador.

Tras varios episodios con José Mourinho, decidió abandonar el club italiano para regresar a Brasil. Sus allegados aseguran que desde la muerte de su padre no volvió a ser el mismo.

"Que Dios perdone a estas ruines personas", fue el titular que colocó el diario 'Meia Hora' en septiembre de 2017, junto a la imagen donde aparece -si bien no se le ven los ojos- Adriano junto a Rogério, quien controla el tráfico de la Rocinha, la favela más popular de Río de Janeiro.