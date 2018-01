Boxeador Ricardo Mayorga anuncia su retiro con un peculiar mensaje

miércoles 10 de enero de 2018 - 2:26 p.m.

El pugilista nicaragüense se retira con un record de 32 Victorias (26 por Nocaut), 10 derrotas y 1 empate

El nicaragüense Ricardo Mayorga, púgil que se volvió famoso, no por sus campeonatos obtenidos, si no por su actitud y su uso de palabras ofensivas; cuelga los guantes a sus 44 años de edad.

La decisión fue publicada en su Facebook, con su característica personalidad: "Si puedo seguir boxeando solo por tener bolas, pelearé hasta que tenga 90 años, pero no funciona de esa manera y mis fanáticos lo saben y me voy, no volveré. Gracias por querer siempre verme en el ring y por ver mis peleas a pesar de que algunos piden una pelea más, no habrá más boxeo para mí ", dijo Ricardo a través de la red social.

El pugilista nicaragüense, fue campeón del mundo de dos pesos, habiendo ostentado los títulos unificados de la Asociación Mundial de Boxeo(AMB), Consejo Mundial de Boxeo(CMB), Ring Magazine, y peso welter lineal en 2003, y el título super welter del Consejo Mundial de Boxeo de 2005 a 2006.

“El Matador” se enfrentó contra los mejores en el deporte, como Oscar De La Hoya, Fernando Vargas, Félix Trinidad, Shane Mosley, Miguel Cotto, pero su mejor triunfo fueron las victorias sobre Vernon Forrest en 2003.